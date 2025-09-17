3年換9秘書！專挑長髮高䠷妹　政院高官性騷「好像少女」罰60萬

▲前原能會主委謝曉星，因性騷擾、職場霸凌等案，遭懲戒法院議處。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

行政院原子能委員會（現為核能安全委員會）前主委謝曉星，遭媒體踢爆，挑選秘書猶如選妃，鍾情年輕、高䠷、長髮的女性。甚至還對一名女下屬輕挑的說「好像少女」，也會飆罵下屬。監察院認為他涉嫌職場性騷擾、職場霸凌等惡行，提出彈劾，並送懲戒法院議處。懲戒法院17日判決將他罰款60萬元。可上訴。

謝曉星為著名的機械工程學者，2016年政權輪替後，就開始擔任原能會主委，歷任林全、賴清德、蘇貞昌三名行政院長，一直到2023年1月份爆發性騷擾案件後，才被蘇貞昌免職。總計任期長達6年半，是蔡英文政府中長命的閣員。

不過媒體在2022年10月間，報導謝曉星有4位祕書，還在3年內連換9名高長髮女祕書，面試秘書偏愛年輕、高䠷、長髮、單身的美女，猶如皇上選妃；報導也說他每天要4位女祕書陪吃午餐，還不時對女下屬言語騷擾、肢體碰觸；更說他情緒控管能力差，經常飆罵下屬，職場霸凌同仁。

報導出爐後，行政院進行調查，最後才發現報導內容有相當程度可信，因此蘇貞昌立即將謝曉星免職。此外，監察院也介入調查本案，查出謝曉星涉嫌職場霸凌、性別歧視、言行不檢、造成敵意環境、疫情期間與辦公室秘書用餐，違反防疫規定等等不良行為。最後監察院以13票全數通過彈劾，將他移送懲戒法院議處。

懲戒法院於17日宣判，懲戒法院認為謝曉星的行為不當，有損政務官形象，有必要處罰。但考量他並非情節重大，沒有必要撤除或免除職務，最後僅判罰款60萬元。