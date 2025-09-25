快訊／孫生強行玷辱多名女性　檢批「陷溺性癮」態度惡劣求重刑

▲孫生涉嫌性侵、猥褻多名女子遭檢察官起訴求處重刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅孫生(原名孫羿泩)涉嫌從2022年起，以剪頭髮、練舞等理由，與4名女子相約見面，再趁獨處時強制猥褻、強制性交或是拍下親密影像，分享給其他人觀賞，台北地檢署25日起訴孫生，並痛批他陷溺性癮，強行玷辱多名女性，面對司法還當庭扯謊，找受害者作偽證，建請法院從重量刑。累計已有5名女子遭孫生侵犯。

首位被爆出遭孫生魔爪的E女，是在2024年7月8日陪閨蜜D女到北市一品花雕雞用餐，與孫生一同用餐，席間E女和孫生到餐廳門口騎樓抽菸時，孫生突然伸手拍了一下E女的臀部，還脫口：「屁股有肉哦，撞起來才爽。」孫生因性騷擾E女已經被判刑5個月、得易科罰金確定。

性騷案判決公布後，原本在案件中擔任證人的D女在2025年5月間上Threads發文，指出當天她本來打算跟E女一起離開，因為「孫生非常的生氣，以至於我認為我可以留下來安撫他的情緒」，D女生指控孫生「偷偷叫計程車要去薇閣」，然後被迫與孫生發生性關係，但因證據不足所以沒有提告。

孫生在D女發文下方留言反駁性侵，指出雙方一起拍了很多段性愛影片，且女方都自願也跟鏡頭互動，孫生還tag其他人說「可以隨時跟我要影片」，檢警獲報孫生提供D女性愛影片給吳姓女網紅觀賞，為防止性影像在外流傳，展開搜索並拘提孫生到案。

▲吳姓女網紅看過孫生收藏的性影像，但因無證據顯示有違法蒐集個資等犯行，獲不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

之後陸續有其他被害人提告，檢警根據相關事證發現，孫生最早在2022年10月5日晚間，到A女家中剪頭髮，之後趁一起到陽台抽菸聊天時，對A做出不禮貌舉動；2023年3月16日晚間，則以幫忙拍攝影片為由到B女住處，利用B女躺在床上休息時，強行撲到床上，不顧B女反抗而上下其手。

最過分的是，孫生在2023年10月13日晚間，佯稱要看未成年的C女練舞，把C女帶回家中後，利用C女專注聆聽音樂的時候，對C女強制性交得逞。再加上孫生在未違反D女意願下，拍了8部性影像，事後用自己手機播放影片給吳姓女網紅觀賞。總計孫生涉犯2個強制猥褻、1個對少女強制性交、1個無故播送他人性影像罪行。至於吳姓女網友因無證據顯示蒐集他人性影像，獲不起訴。

檢察官丁煥哲調查認為，孫生陷溺性癮，漠視個人主體性及性自主權，利用友誼或工作之便，強行玷辱多名女性，戕害少女身心及人格發展，事後卻推稱對方沒有即時反應不舒服，慣常以金錢或情樂應付不如意的處境，至今面對司法仍未深切反省，不但當庭扯謊，還為了脫身，連番糾纏受害者，要求被害者配合偽證或不要理會檢警，犯後態度惡劣，請法院從重量刑。