工作群組傳「做愛的好處」！公務員性騷年終被扣　怒告結果曝

勞保局某辦事處現年62歲祝姓男員工，因在30多人工作LINE群組狂發情色訊息，被判定性騷擾，處申誡並扣了半個月年終獎金。祝男不服，循序提起行政訴訟，辯稱他發的內容為「健康的教育常識」，不過台北高等行政法院審理，並不採信祝男說法，駁回祝男之訴。可上訴。

判決指出，該名祝姓男員工多次在30多人公務LINE群組傳裸女影片和照片，並在2021年2月間傳送「我不在乎你的體重，但很關心你的體溫」等文字，同事和主管雖多次勸阻，祝男不但不反省，反而以「兩性健康教育」為藉口，於2022年5月上傳更多有性暗示的照片和影片，2023年3月間又上傳女子穿上一體成型的絲襪內衣，彎曲兩腿蹲下動作的影片，以及「守護安全，請記得戴口罩、身穿防護內衣」等文字。

女性同仁看了都相當反感，直言要祝男「請收回」，甚至有數人因而退出群組，然而祝男毫無歉意，反而嗆女同事說「我知道你不是身心健康人士，但你還有智商，不要感性看待每一件事情」、「請問你跟你老公在做愛做的事，那是色情嗎？」女同事長期下來忍無可忍，對祝男提出申訴。

全案經性騷擾申評會調查，判定祝男性騷擾成立，祝男遭申誡及罰鍰，前年年終獎金少發半個月。祝男不服，提起復審遭駁回，又提出行政訴訟。

祝男辯稱，他傳送「做愛的好處」影片內容為健康的教育常識，部份的同仁不喜歡，並不能代表全部人的意見；裸露圖片則是為了傳達女性的穿衣自主權，所有內容都沒露點，且他的發布動機單純、沒有任何邪念，是申訴他的同事觀念過於保守，傳統對公務員的高道德標準是職業歧視；另他拒絕參與性騷擾調查，是因為對匿名檢舉制度感到不公，他懷疑申訴他的人精神有狀況、勞工局的處理能力有問題，要求撤銷原處分及復審決定。

不過台北高等行政法院檢視相關證據後，認為祝男上傳內容確實造成申訴人及群組成員被冒犯，不採信祝男主張這些內容為幽默、健康教育常識，判定原處分無誤，駁回祝男之訴。

