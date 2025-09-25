國慶金帥撞臉大谷翔平！銘傳15名禮賓大使亮相　還有台版池昌旭

▲▼銘傳大學15名國慶禮賓大使今天亮相，成員撞臉大谷翔平與韓星池昌旭。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

雙十國慶即將到來。銘傳大學親善服務隊連續41年在國慶大典擔任禮賓大使，今（25日）公布15位禮賓大使團成員，包括11「金釵」、4「金帥」。其中男性禮賓成員笑容神似美國大聯盟巨星大谷翔平，還有撞臉韓國藝人池昌旭，加上女隊員專業自信步伐與笑容，一出場就吸引全場目光。

銘傳大學表示，而今年選出15位男女學生擔任國慶禮賓人員，每位都經過嚴格禮儀與服務訓練，將在國慶大典上擔任指引及接待，讓賓客感受到專業、親切到位的服務。今天禮賓大使團也在現場以英文、日語、韓文、台語進行自我介紹，以及如何在有狀況時引導在場嘉賓，讓外界更加了解這項服務的細節及專業性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲銘傳大學15名國慶禮賓大使亮相，展現專業與自信。（圖／記者許敏溶攝）

為了在國慶典禮上展現最到位的服務表現，禮賓大使們經歷長時間且高標準的訓練，透過多國語言與情境演練提升應變能力，今天更在現場展示，包括以台語協助拐杖貴賓入座、用日文處理中暑情境、以韓文應對換位需求，以及以英文妥善解決貴賓未攜帶識別證等突發狀況。

此外，今年親善服務隊部分成員有明星臉，像是身高188公分的隊長馮任遠，笑容神似創下MLB「50轟、50K」紀錄的職棒選手大谷翔平，大三的鄭永安則被說像韓國藝人池昌旭。

▲銘傳大學15名國慶禮賓大使亮相，成員馮任遠（圖左）笑容神似大谷翔平，鄭永安（圖右）撞臉韓星池昌旭。（圖／記者許敏溶攝）

擔任禮賓大使男生隊長的馮任遠，因為188公分高壯身材，加上笑容神似大谷翔平，成為今天媒體焦點。馮任遠表示，很榮幸被說像大谷翔平，自己很佩服大谷翔平的成就、努力與自律，也會學習他的精神，希望在這次國慶大典上以笑容，希望讓貴賓有賓至如歸的感覺。

目前大三的禮賓大使成員鄭永安，也被說像韓國藝人池昌旭，現場他還跟女隊長黃茟姈以英文進行互動，模擬國慶突發狀況。鄭永安說，可能因為自己眼神與輪廓較深，被說像韓星池昌旭，這是自己的榮幸，但重點還是這次國慶，希望拿出最專業態度與服務參與這次活動。