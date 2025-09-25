　
國際

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

▲▼德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光。（圖／路透）

▲德州ICE辦公室遭狙擊，3人中槍、槍手自戕，釀成3死1傷。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國移民暨海關執法局（ICE）位於德州達拉斯（Dallas）的拘留設施24日上午遭槍擊，導致2死1傷，槍手則當場飲彈自盡。由於兇嫌遺留的彈藥上有「反ICE」字樣，初步跡象顯示這是一宗「有針對性的暴力攻擊」，但3名中槍者均非執法人員，目前FBI已接手調查。

ICE代理局長里昂（Todd Lyons）向媒體表示，槍手在當地時間24日上午7點向ICE辦公室連開數槍，疑似從距離現場數百碼外的高處狙擊，隨後開槍自戕身亡。案發後，1人當場死亡，2人因槍傷送醫，但其中1人搶救後仍宣告不治。

FBI達拉斯辦事處負責人羅斯洛克（Rothrock）證實，嫌犯遺留的彈藥上刻有「反ICE」（anti-ICE）字樣，顯示槍擊可能與反對移民執法的政治立場有關。

▲▼德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光。（圖／翻攝自X／FBI Director Kash Patel）

▲子彈上刻有「反ICE」（anti-ICE）字樣。（圖／翻攝自X／FBI Director Kash Patel）

羅斯洛克強調，這起槍擊案並非隨機攻擊，而是「針對性的暴力行為」，當局將與聯邦及地方執法單位合作，確保任何涉案人士都會被追究責任。

目前尚不清楚槍手鎖定的明確目標為何，但案件發生之際，正值ICE在全美範圍內加大驅逐力度。對此，美國國土安全部官員警告，移民執法設施將面臨著越來越多的暴力威脅。

這是自7月以來，德州ICE第三次遭遇槍擊。

▼現場已遭封鎖，目前當局仍在釐清槍手犯案動機。（圖／路透）

▲▼德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光。（圖／路透）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
09/23 全台詐欺最新數據

453 2 6200 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

ICE美國移民暨海關執法局德州北美要聞

