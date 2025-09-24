Disney+「10月起又漲價」！各方案價格曝光　迪士尼連4年開漲

▲美國Disney+再度宣布漲價。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

迪士尼串流再次宣布漲價！繼2024年10月調漲後，迪士尼23日發布最新價格調整政策，將從2025年10月21日起全面提高串流平台Disney+的訂閱費用，其中支援4K超高畫質的高級無廣告版本更是一口氣漲至18.99美元（約新台幣575元）。

根據CNBC及《路透社》報導，Disney+含廣告版本月費將從9.99美元（約新台幣302元）調升至11.99美元（約新台幣360元），漲幅達2美元（約新台幣60元）。

支援4K超高畫質及HDR的高級無廣告版本更是從15.99美元（約新台幣484元）跳漲至18.99美元（約新台幣575元），單月調漲3美元（約新台幣90元），年繳方案則調整為189.99美元（約新台幣5750元），較原價上漲30美元（約新台幣900元）。

套餐組合方面，Disney+和Hulu的廣告版套餐每月上調2美元（約新台幣60元），Disney+、Hulu與ESPN三合一套餐月費調漲3美元（約新台幣90元），Disney+、Hulu和HBO Max的組合套餐同樣調漲3美元（約新台幣90元）。值得注意的是，NFL+計劃將維持原有價格不變。

迪士尼高層早在第三季財報會議中，就已暗示Disney+的漲價計畫，並預期第四季Disney+訂閱用戶數將溫和成長，但這也是Disney+連續4年對串流服務漲價。

根據尼爾森調查顯示，今年5月美國串流媒體收視率首度超越傳統電視，達到44.8%的歷史新高，正式成為美國民眾主要收視來源，這也為串流平台持續調漲價格提供了市場支撐。迪士尼方面目前尚未對此次調價政策發表進一步說明。