川普遇刺未遂案5罪名成立！　嫌犯竟當庭「拿筆猛刺脖」企圖自戕

記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一起針對總統川普（Donald Trump）的暗殺未遂案23日宣判，59歲的羅斯（Ryan Routh）被陪審團裁定5項罪名成立。然而，就在法官宣讀結果後，羅斯突然掏出一支筆往自己脖子猛刺，場面一度失控，所幸法警即時壓制並將他拖出法庭。

根據《天空新聞》報導，羅斯的女兒莎拉（Sara Routh）情緒崩潰，高喊「爸爸我愛你，不要做傻事，我會救你出去，他根本沒傷害任何人！」並指控這場審判是被設計好的。羅斯後續再度被押回法庭，身穿白襯衫、未繫領帶，頸部沒有明顯血跡。

▲羅斯在2024年9月於佛州西棕櫚灘球場，透過柵欄持槍瞄準當時的總統候選人川普，意圖行刺。（圖／達志影像／美聯社）



法官確認他清楚明白罪名成立，並宣布將於12月18日宣判刑期。他的兒子亞當（Adam）也喊「我們愛你，爸爸」，羅斯則回頭對孩子眨眼後離場。

這起案件由5男7女陪審團裁定，羅斯在2024年9月於佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）球場，透過柵欄持槍瞄準當時的總統候選人川普，意圖行刺。根據證人說法，特勤局探員發現他後立刻開槍制止，羅斯未扣板機就逃離現場。

檢方指出，他事前密謀數週，檢察官席普利（John Shipley）更直言，「若非探員即時介入，川普今天可能已經不在世上」。

▲特勤局探員發現他後立刻開槍制止，羅斯未扣板機就逃離現場。（圖／路透）



羅斯被控5項罪名，包括企圖暗殺主要總統候選人、攻擊聯邦執法人員、在暴力犯罪中持槍，以及前科犯持有槍枝與彈藥等。這起案件發生在川普於賓州巴特勒（Butler）造勢活動上險遭子彈擊中的數週後。

羅斯在庭上自我辯護，堅稱自己無意殺人，「如果板機從未扣下，怎麼能算犯罪？」他強調，即便能清楚瞄準川普，也從未開火。

判決出爐後，川普在「真實社群」（Truth Social）發文痛批羅斯是心懷惡意的邪惡之人，並感謝特勤局與那位提供車牌號碼的好心人。

司法部長龐迪（Pam Bondi）則在X平台表示，這次判決展現司法部懲治政治暴力的決心，強調「這不僅是對總統的攻擊，更是對整個國家的挑釁」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995