打臉金正恩！G7外長齊聚紐約「重申北韓無核化」：立場絕不動搖

▲七大工業國組織（G7）外長發表聯合聲明。（資料照／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國、日本、英國等七大工業國組織（G7）外長23日於紐約聯合國大會期間會晤，發表共同聲明，重申恪守北韓（朝鮮）完全無核化原則，並呼籲立即解決北韓綁架問題。此次表態正值北韓最高領導人金正恩呼籲美國在談判時「別提核武」，顯示G7外長對北韓無核化的堅定立場，與先前美日韓外長會談立場一致。

根據《韓聯社》，G7外長會議後發表的共同聲明指出，「我們重申對北韓完全無核化及立即解決綁架問題的堅定意志」，明確反對任何削弱國際安全的行為，強烈反對以武力或脅迫方式片面改變台海現狀。報導指出，金正恩22日在最高人民會議發表演說時表示，若美國放棄北韓無核化目標，才願意會面，但此次G7外長的立場顯示原則不容動搖。

與會的美、日、韓外長於22日也曾在紐約舉行會談，並採納共同聲明，強調依據聯合國安理會決議，北韓必須實現完全無核化。G7外長進一步表示，針對俄羅斯近期侵犯愛沙尼亞、波蘭及羅馬尼亞領空事件深表關切，稱此舉無法被容忍，恐危及國際安全，探討對俄經濟制裁的進一步措施，支持G7財長利用俄羅斯資產提供烏克蘭援助。

此外，G7外長針對以色列與哈馬斯在加薩走廊的衝突，也呼籲立即停火，強調透過人道援助及釋放所有人質以減輕加薩走廊平民痛苦的重要性，並重申哈馬斯「不得再威脅以色列」的立場。

針對伊朗核武問題，G7外長聲明支持E3（英、法、德）在伊朗違反2015年核協議（JCPOA）情況下啟動「自動恢復制裁」（Snapback）機制，並呼籲伊朗完全遵守《核不擴散條約》（NPT）義務，恢復與國際原子能機構（IAEA）的合作，並與美國直接對話，確保伊朗絕不擁核。

G7外長同時強調，印太地區應維持規則基礎下的自由與開放，對南海（南中國海）、東海（東中國海）及台灣海峽等地區，以武力或脅迫方式改變現狀的單方面行為表達強烈反對。聲明指出，國際秩序及航行自由不可受破壞，呼籲各方遵守國際法與多邊規範。