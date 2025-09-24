　
大陸 大陸焦點 特派現場

雷軍曝「造芯造車」押上10年家底：同時供養兩個孩子壓力巨大

▲雷軍連兩日發文預熱年度演講。（圖／翻攝微博）

▲雷軍連兩日發文預熱年度演講。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

小米集團董事長兼CEO雷軍今（24）日上午在微博發文透露，造車與重啟造芯（晶片，下同）幾乎是同時做出的決策，當時把小米前十年積累下的資金「全押上」，形容自己就像「同時供養家裡兩個孩子上大學」，壓力巨大。回想當初，他感嘆「哪來這麼大的勇氣」。

▲雷軍連兩日發文預熱年度演講。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，雷軍將於25日晚間7時舉行年度演講，主題定為《改變》，將揭秘小米玄戒芯片及小米汽車的背後故事。

雷軍23日先行發布年度演講預熱影片，他表示，每年的演講就像「交一份年終總結」，分享小米的發展歷程與最新進展，今年特別安排與小米17系列旗艦一同亮相，還笑言「可以蹭一下新機的流量」。

談及演講人氣，雷軍坦言自己也不明白為何聽眾越來越多，並在影片裡感謝外界支持，歡迎大家在評論區留言交流。他指出，今年的演講之所以命名為《改變》，是因為「人的命運並非命中注定，關鍵在於是否有勇氣與決心去嘗試」，只要持續努力與成長，就有機會「逆天改命」。

雷軍補充，近年自己最大的轉變在於「認知」。他認為，小米之所以能發生翻天覆地的變化，根源就是集體認知的提升，而這也是他想在此次演講中與外界分享的核心體會。

