浙大學霸教授遭查！身家有131億元　掌特種芯片「臻鐳」科技公司

▲50歲浙大教授郁發新同時是大陸特種芯片股臻鐳科技的實控人。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸特種芯片（晶片，下同）公司臻鐳科技昨（21）日晚間公告，實際控制人、董事長郁發新被湖北黃石市監察委員會實施留置，暫無法履職，公司由董事張兵代行董事長職責。臻鐳強調，控制權未變，日常經營不受重大影響。

《每日經濟新聞》報導，臻鐳科技主要產品涵蓋射頻收發芯片、高速高精度ADC／DAC芯片及電源管理芯片，廣泛應用於相控陣雷達、衛星通信及科研領域，下游客戶包括中國電科、中國航天科技集團與中科院等機構。公司亦積極布局商業航天、低空經濟與深海科技，部分產品已從小批量試驗轉入批量交付。

公開資料顯示，50歲的郁發新為浙江大學航空航天學院教授，博士學歷，早年曾任UT斯達康研發工程師，2017年起出任臻鐳董事長。其透過晨芯、臻鐳與睿磊三家投資合夥企業控制公司股權，持股比例最高近八成。

據2025年上半年臻鐳財務報告顯示，郁發新持股數量約為4500萬股，持股比例為21.04%。以19日臻鐳科技市值148.77億元人民幣計算，郁發新持股市值約31.3億元人民幣（約133億元新台幣）。

9月初，郁發新實控的上述三家公司合計減持臻鐳約830萬股，占總股本3.88%，公告稱因「資金需求」。臻鐳市值目前約148億元，業界普遍關注，郁發新被查或將對公司後續治理及高端芯片產業鏈產生影響。