小米宣布「空調10年免費包修」　同業酸：先把召回的11萬輛車修好

▲小米SU7霞光紫。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米總裁盧偉冰19日在微博發文，宣布小米空調推出「10年免費包修」服務，並喊話同業跟進。對此，大陸空調界龍頭格力的市場總監朱磊在微博上發文反酸，「敢拍胸脯是好事，但何妨先把眼前的11萬輛車修好，再來拍胸脯呢？」

小米總裁盧偉冰今年4月曾發文，稱小米空調以2030年中國市場「數一數二」為目標，顯示了小米在空調領域的野心。

盧偉冰9月19日晚間又在微博發文，宣布小米正式推出「米家空調10年免費包修」服務。盧偉冰表示，「空調10年包修有些行業老大哥做的比我們早，但其實小米內部很早就有規劃，並明確了一個目標：要做，就不能只是追齊，更要把行業的服務標準帶到新高度！」

盧偉冰指出，大家只需要記住「米家空調10年免費包修」用戶無需花一分錢，「在這裡，我也呼籲行業跟進中央空調10年的包修。這是對產品質量的自信！」

小米的高調也引起了同業龍頭的注意，格力市場總監朱磊不久後在微博發文回應，「十年免費包修是承諾，十年不用修才是實力。」

朱磊指出，2021年格力首家提出「十年免費包修」時，產品已經30年市場驗證。十年免費包修的提出，正是基於不斷精進的產品質量，和持續下降的售後故障率。

朱磊還強調，「孔子說，先行其言，而後從之。大件召回小轎車，小件召回充電寶。敢拍胸脯是好事，但何妨先把眼前的11萬輛車修好，再來拍胸脯呢？」

朱磊所指的「11萬輛車」，是指小米最近針對小米汽車SU7所發出的大規模召回，涉及116887輛標準版SU7。根據召回公告，部分SU7在L2高速領航輔助駕駛功能開啓的某些情況下，對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足，若駕駛員不及時干預可能會增加碰撞風險，存在安全隱患。