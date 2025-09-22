　
大陸 大陸焦點 特派現場

iPhone相機島+螢幕=小米17系列？　陸網諷：抄作業很在行

▲▼小米17系列將發布。（圖／翻攝微博）

▲小米17系列將發布。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

小米集團董事長兼執行長雷軍發文宣布，小米17系列將在本周四（25日）晚間7點發布，配圖還展示該系列手機背面外觀，並稱「背屏（背面螢幕）設計投入10個億（人民幣，約合新台幣42.5億元）」。消息一出，引發大量大陸網友負評，認為不過是把iPhone 17系列的相機島加上螢幕，竟還要花10億人民幣研發，更有人開酸小米「抄作業我是在行的」。

綜合陸媒報導，小米17系列發布會定於9月25日晚間19點舉辦。小米手機的方官微博公布了小米17、小米17 Pro以及小米17 Pro Max三款手機的照片，首次展示了新機的設計細節。

其中，小米17 Pro與小米17 Pro Max首發「妙享背屏」，官方稱帶來了全新的交互體驗。同時，採用全新超橢圓R角設計，邊框窄至1.18mm。據報導，17 Pro系列主打科技影像，主鏡頭和長焦鏡頭有新技術的徠卡影像系統。

小米17則採用6.3英寸超橢圓R角直屏，1.18mm超窄邊框。採用19.6:9黃金螢幕比例，整機輕至191g。此外，小米17全系列配備高通驍龍8E5，全系256GB起跳。

▲▼小米17系列將發布。（圖／翻攝微博）

▲小米官方此前稱，新機將「對標」iPhone 17系列。（圖／翻攝微博）

雷軍也發文稱讚小米17系列，稱小米17是「小米史上最強標準版旗艦」、小米17Pro是「小米最精湛的小尺寸科技影像旗艦」、小米17ProMax是「小米史上最強科技影像旗艦」。

小米這次跳過數字16，直接改名為小米17。而小米集團合夥人、總裁盧偉冰此前稱，小米17系列將對標iPhone 17系列，更在直播中將小米17與iPhone 17真機進行對比，表示兩款手機不一樣的是小米有背屏，「我覺得我們這一次還是非常有特色吧」。

在官方發出小米17系列照片之後，大陸網友並不買單，紛紛批評與iPhone 17太過相像、蹭蘋果熱度：「能不能有點原創啊？這外形攝像頭（相機鏡頭）全是在模仿蘋果」、「蘋果背屏微改版1.0發布」、「抄作業我是在行的！」，還有人質疑「背屏設計投入10個億？」

不過也有人肯定小米17系列的設計：「比水果凸起實用些，至少有個動態小屏」、「小米這波新設計挺有創意」。

▼盧偉冰將小米17與iPhone 17真機進行對比。（圖／翻攝微博）

▲▼小米17系列將發布。（圖／翻攝微博）

iPhone 17標準版逆襲！　蘋果緊急增產

iPhone 17標準版逆襲！　蘋果緊急增產

蘋果iPhone 17系列最平價機型意外熱賣，越南零售商ShopDunk透露，自9月19日正式開賣第二天，標準版iPhone 17訂單量較去年iPhone 16基本款大增25%，部分顏色款式甚至一度缺貨。

買iPhone 17「刷卡付款」被長輩罵壞習慣！一票點頭

買iPhone 17「刷卡付款」被長輩罵壞習慣！一票點頭

iPhone新機「2色」爆災情！

iPhone新機「2色」爆災情！

台南人好會買！新光三越小北門店i17戰況曝

台南人好會買！新光三越小北門店i17戰況曝

蘋果直營店排爆！美女律師驚：年輕人真有錢

蘋果直營店排爆！美女律師驚：年輕人真有錢

小米iPhone

