川普夫婦手扶梯搭一半故障！白宮疑UN有人搞鬼　要求開除徹查

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出席紐約聯合國大會期間，因手扶梯突然停止運轉，導致兩人被迫走上階梯。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）強烈質疑此事並非單純機械故障，直指可能遭到人為破壞，要求聯合國徹查並解雇相關人員。

《福斯新聞》報導，這段插曲發生於川普聯合國大會演說前，影片中可見兩人踏上手扶梯準備前往會場，搭到一半手扶梯卻突然停止運作，令梅蘭妮亞全身一震，兩人隨即轉過頭露出疑惑神情，接著只好當成樓梯徒步向上走。

▲▼ 兩人手扶梯搭到一半被卡住，只好走上樓。（圖／路透）

巧合的是，英媒《泰晤士報》21日披露，聯合國工作人員曾開玩笑稱可能會關掉手扶梯。李威特就相關報導回應，「如果聯合國有人故意在總統和第一夫人走上手扶梯時使其停止運作，這些人必須立即被解職並接受調查。」電視訪問中被問及手扶梯故障是否可能出於蓄意破壞時，李威特更直言，「在我看來絕對是這樣。」

她提到，「上周末《泰晤士報》有些令人憂心的報導，稱聯合國全球主義工作人員基本上正密謀陷害美國總統的報導」，強調美國特勤局已著手調查，「若我們發現這些聯合國工作人員是故意要絆倒美國總統和第一夫人，那麼這些人必須承擔責任。」

但聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stéphane Dujarric）指出，當時美國代表團攝影師為拍攝川普夫婦抵達畫面，比兩人更早踏上手扶梯且倒退行走，可能因而觸發安全警報。當攝影師到達手扶梯頂部時，川普夫婦剛好踏上底部台階，這時手扶梯才停止運轉。

事發後技術人員馬上重置手扶梯，調查也顯示，手扶梯頂端的內建安全機制被觸發，該裝置設計用於防止人或物體意外卡住或被捲入齒輪中。聯合國強調，整起事件並無惡意破壞成分。