李強聯合國提「六個堅持」　批單邊主義籲推動全球共同發展

▲大陸國務院總理李強。（資料圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李強於當地時間23日在紐約出席由中國主辦的全球發展倡議高級別會議，他在致詞時強調，當前國際合作面臨單邊主義與保護主義衝擊，呼籲各國聚焦發展，攜手推動落實聯合國2030年可持續發展議程。

《新華社》報導，李強表示，習近平於2021年在聯合國大會提出的全球發展倡議，已吸引超過130個國家和國際組織參與，成為廣受歡迎的國際公共產品。當前全球經濟動能不足，唯有堅持多邊主義、自由貿易，並關注發展中國家需求，才能解決發展不平衡與不足。

李強提出「六個堅持」，包括營造穩定開放的國際發展環境、構建普惠夥伴關係、加強科技創新合作、促進綠色低碳轉型等，「中方將繼續加大對全球發展的投入，推動科技合作和綠色轉型，並已提出「人工智慧+」國際合作倡議，歡迎各國參與。」

李強強調，中國作為負責任的大國，將在世界貿易組織談判中不再尋求新的特殊與差別待遇，展現應有擔當。與會的聯合國秘書長古特雷斯、多國元首及國際組織代表對中國的全球倡議及「一帶一路」表示支持，並肯定中方在世貿組織改革進程中發揮的示範作用。

會議最後發表聲明，重申堅持以發展為核心，深化合作落實全球發展倡議，共同推動2030年可持續發展議程。