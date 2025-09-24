　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李強聯合國提「六個堅持」　批單邊主義籲推動全球共同發展

▲▼ 西班牙、大陸、李強、桑切斯、戰略合作（2025.4.11） 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國務院總理李強。（資料圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李強於當地時間23日在紐約出席由中國主辦的全球發展倡議高級別會議，他在致詞時強調，當前國際合作面臨單邊主義與保護主義衝擊，呼籲各國聚焦發展，攜手推動落實聯合國2030年可持續發展議程。

《新華社》報導，李強表示，習近平於2021年在聯合國大會提出的全球發展倡議，已吸引超過130個國家和國際組織參與，成為廣受歡迎的國際公共產品。當前全球經濟動能不足，唯有堅持多邊主義、自由貿易，並關注發展中國家需求，才能解決發展不平衡與不足。

李強提出「六個堅持」，包括營造穩定開放的國際發展環境、構建普惠夥伴關係、加強科技創新合作、促進綠色低碳轉型等，「中方將繼續加大對全球發展的投入，推動科技合作和綠色轉型，並已提出「人工智慧+」國際合作倡議，歡迎各國參與。」

李強強調，中國作為負責任的大國，將在世界貿易組織談判中不再尋求新的特殊與差別待遇，展現應有擔當。與會的聯合國秘書長古特雷斯、多國元首及國際組織代表對中國的全球倡議及「一帶一路」表示支持，並肯定中方在世貿組織改革進程中發揮的示範作用。

會議最後發表聲明，重申堅持以發展為核心，深化合作落實全球發展倡議，共同推動2030年可持續發展議程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸消費復甦緩慢　學者揭原因：資源長期側重生產與供給

放棄WTO特殊待遇　陸外交部：充分彰顯負責任大國的擔當

多地交通癱瘓！　強颱「樺加沙」一夜吹倒深圳「174棵路樹」

中共十一國慶在即　陸委會對藝人重申兩條紅線

蔣萬安被當統戰宣傳？　陸委會雙城前做「提醒」：避免他後悔

赴新疆出席自治區70周年慶典　習近平：治疆方略科學有效

台限制晶片出口反擊南非　陸外交部：芯片武器化只會反噬其身

是人扮的吧！安徽動物園黑熊披袈裟走路　網看影片驚呼：是真熊

策進會文合會換屆　召集人丁曉菁：鼓勵香港文化工作者來台發展

嚴懲「炒作于朦朧案」　微博關禁1000多個帳號！

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

陸消費復甦緩慢　學者揭原因：資源長期側重生產與供給

放棄WTO特殊待遇　陸外交部：充分彰顯負責任大國的擔當

多地交通癱瘓！　強颱「樺加沙」一夜吹倒深圳「174棵路樹」

中共十一國慶在即　陸委會對藝人重申兩條紅線

蔣萬安被當統戰宣傳？　陸委會雙城前做「提醒」：避免他後悔

赴新疆出席自治區70周年慶典　習近平：治疆方略科學有效

台限制晶片出口反擊南非　陸外交部：芯片武器化只會反噬其身

是人扮的吧！安徽動物園黑熊披袈裟走路　網看影片驚呼：是真熊

策進會文合會換屆　召集人丁曉菁：鼓勵香港文化工作者來台發展

嚴懲「炒作于朦朧案」　微博關禁1000多個帳號！

BMW宣布「首款量產氫氣車2028問世」！新世代X5同時提供5種動力選項

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

大陸熱門新聞

陸國台辦：中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

一家四口觀浪被捲走　母子墜海命危

放棄WTO特殊待遇　陸外交部：彰顯大國擔當

是人扮的吧！安徽動物園黑熊披袈裟走路 網看影片驚呼：是真熊

強颱「樺加沙」一夜吹倒深圳174棵樹

嚴懲「炒作于朦朧案」　微博關禁1000帳號

陸消費弱　學者揭原因：資源長期側重供給

雷軍曝「造芯造車」押上10年家底：同時供養兩個孩子壓力巨大

台限制晶片出口反擊南非 陸外交部：芯片武器化只會反噬其身

女子夾帶26隻鱷魚掌闖廣東海關被攔 淨重1.7公斤...為瀕危暹羅鱷

打不倒的機器人！　宇樹G1被壯漢襲擊照樣瞬間起身

赴新疆出席自治區70周年慶典　習近平：治疆方略科學有效

中共十一國慶在即　陸委會對藝人重申兩條紅線

更多熱門

相關新聞

川普向聯合國開火批評移民、氣候政策　全球主義擋得住愛國主義？

川普向聯合國開火批評移民、氣候政策　全球主義擋得住愛國主義？

六年來首度登上聯合國大會講台，美國總統川普發表了一場近一小時的高調演說，內容火藥味十足。他強烈批評全球對移民與氣候變遷的處理，直指這兩大政策正「摧毀自由世界」，並稱其為「西方走向衰敗的兩頭怪物」。

川普：美國準備「祭重稅」逼停俄烏戰爭

川普：美國準備「祭重稅」逼停俄烏戰爭

AI革命帶動台灣從晶圓到伺服器的發展　「矽盾」變成一把雙刃劍

AI革命帶動台灣從晶圓到伺服器的發展　「矽盾」變成一把雙刃劍

川普聯大演說開砲！痛批盟邦承認巴勒斯坦

川普聯大演說開砲！痛批盟邦承認巴勒斯坦

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

關鍵字：

李強聯合國中國全球發展2030

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

最不尊重別人的三大星座！

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面