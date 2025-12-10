　
「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲原PO助理工程師只做4個月，現在又想換工作了。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

同一份工作做得久，能看出應徵者的穩定性。而一名網友透露，目前擔任研發助理工程師，月薪33K卻整天打雜，想轉前端工程師卻卡關，好奇發問「現在人資還會介意沒做滿一年嗎？」文章引發討論，有工程師做了4年跳槽，人資坦言有加分，「但代價就是薪資比頻繁跳槽的人少」。

一名27歲網友在Dcard上吐露對職涯焦慮，畢業後換了7份工作，前幾年對未來方向一片茫然，只能「騎驢找馬」，導致工作都不長久，「半年以下的都不敢寫進履歷」，包含超商副店長、行銷美編、剪輯助理等，全都是不相關的職位。直到近年才體認到，「快30歲了，該學一技之長」，才決定轉向技術類職務。

原PO說，目前擔任研發助理工程師，月薪33K、年終一個月，正因為他程式技術還很菜，主管不敢給他碰大案子，導致工作內容幾乎是打雜，最近萌生再轉職的念頭，「雖然輕鬆，但真的無聊到爆！」

由於這份工作只做了4個月，原PO坦言想往前端工程師的領域發展，想求問過來人看法，「現在的人資還會很在意工作沒有滿一年的嗎？」

底下網友熱議，「我之前每份工作都做至少一年半，去面試一樣被嫌棄沒定性」、「你流動性太高，願意錄取你的大概本身人員流動性也高（惡性循環）」、「除非公司薪水開比較低，不然在一樣的條件下，通常會要履歷更好看的人」、「也是擔任工程師，前一個工作待四年，人資有說會看這個有加分，但代價就是薪資比頻繁跳槽的人少」、「一份科技業工作做至少兩年，建議三年比較穩，更重要的還是要拿到有難度有亮點的專案，獨立作業，有展現成果，證明自己的能力，怕打雜打三年，其他公司還是不想收」。

留言之中，有人資現身回應，「在台灣的環境來說，老闆或主管就是會看穩定性，除非你的能力學歷或人格特質非常突出，不然以你這個換工作的速度，真的很難很難被錄取」。

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「4千萬勞斯萊斯」國道猛撞遊覽車！　天價維修費曝光
槓上助理工會？陳玉珍：歡迎討論　不必透過媒體放話
全聯公布新制服！　「F1賽車風」亮相
朱孝天遭踢出F4！律師曝「玩崩了」：被捨棄是剛好
黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署
快訊／主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？　兒遭酒駕撞死
忍無可忍！aespa Winter遭嚴重性騷毀謗　大動作開告

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

