南韓憲政史首例！金建希以「前第一夫人」身分出庭　不法所得破10億

▲南韓前第一夫人金建希24日下午進入首爾中央地方法院出庭受審。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅的妻子金建希，因涉嫌炒股、干涉黨內選舉提名、透過「乾津法師」全盛培從統一教核心人物收賄，遭到特檢組偵辦，最後於8月被裁定羈押。今（24）日下午，法院首度針對此案開庭審判，而金建希也以被告身分出庭受審，創下南韓憲政史上前第一夫人出庭受審的首例。

根據《韓聯社》、《中央日報》，首爾中央地方法院刑事合議27部（部長法官為禹仁成）於24日下午2時10分（台灣時間下午1時10分），針對涉嫌違反資本市場法、政治資金法、特定犯罪加重處罰法而慘遭羈押的金建希首度開庭進行審判，至於金建希則是於中午12時35分從首爾南部看守所出發，並於下午1時25分抵達法院。

首次開庭在經過40分鐘後結束。據悉，法院允許經過事前申請的媒體記者進場拍攝，在正式開庭前可以拍攝坐在被告席的金建希，透過影像等對外公開，不過在正式開庭後則是不允許拍攝公開。

金建希穿著黑色西裝、戴上粗框眼鏡與口罩、頭髮綁起馬尾進到法庭，左胸則是掛著寫有收容人編號「4398」的胸章。當法庭確認身分時，金建希表示自己為「無職」（待業）狀態，並回應自己的出生年月日為1972年9月2日。

報導指出，金建希涉嫌於2010年10月至2012年12月與Deutsch Motors前會長權五洙、BLACKPEARL INVEST前代表李宗昊（音譯）等人操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價，獲利不法所得約8.1億韓元，違反資本市場法。2021年6月至2022年3月，尹錫悅、金建希夫婦從政治掮客明泰均獲得免費民調58次、價值約達2.7億韓元，違反政治資金法。

2022年4到7月，金建希涉嫌接受統一教核心關係人士的請託與賄賂，收受包括名牌項鍊等高昂奢侈品合計達8000萬韓元，違反特定犯罪加重處罰法。對此，特檢組估算，金建希不法所得總計為10.3億韓元。

另外，金建希跟隨尹錫悅出席北大西洋公約組織（NATO）峰會時，曾穿戴法國頂級奢侈珠寶品牌「梵克雅寶」（Van Cleef & Arpels）價值6000萬韓元（近新台幣130萬元）的項鍊，疑似是接受瑞希建設請託時所收取的賄物。