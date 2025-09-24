　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣女遊客「沖繩潛水」溺水命危！　教練曝她事發前1舉動

記者王佩翊／編譯

日本沖繩恩納村真榮田岬知名潛水勝地「青之洞窟」23日上午發生台籍遊客溺水事故，一名40多歲台灣籍女遊客在潛水過程中突然出現身體不適，一度失去呼吸心跳，經過搶救後雖恢復心跳，但目前仍未脫險。而當時負責帶她的教練也曝光了事發當下的細節。

根據《琉球新報》報導，警消23日上午8時55分接獲通報稱，在納村真榮田岬附近有一名40多歲女子被救上岸，但是已經沒有呼吸心跳。

根據那霸海上保安部指出，這名台籍女遊客原本正在進行潛水活動，但下水後不久便向隨行教練比出要求浮上海面的手勢求救，顯示身體已出現異狀。

經過救護人員現場急救後，女遊客終於恢復心跳，但是至今仍未恢復意識，目前仍在醫院搶救中，尚未脫離險境。

那霸海上保安部正積極調查意外發生的確切原因。

值得關注的是，這起事故距離上一次台籍遊客在沖繩潛水遇難僅不到1個月。8月31日，同樣位於沖繩縣恩納村的萬座海灘附近海域，有2名台籍男子在潛水時失蹤，分別是28歲張姓遊客及24歲居住當地的台籍潛水教練，兩人尋獲時均已無生命跡象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
堰塞湖溢流成災　國民黨團提主管權責：中央需扛政治責任
大雨還在下！堰塞湖流掉2.7萬座游池　還有9千泳池水量
新自強號撞落石出軌！400旅客拉行李逃難畫面曝
還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮
快訊／好消息！6男1女直升機救到了
快訊／增1人死亡！共15人罹難
快訊／毛畯珅涉性侵偷拍41童　判30年併科5億罰金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

枕頭套要常換！　專家示警：7天沒洗「比馬桶座髒1.7萬倍」

川普45分鐘演說火力全開！脫稿狂酸聯合國　5大重點一次看

南韓憲政史首例！金建希以「前第一夫人」身分出庭　不法所得破10億

日青旅老闆「下藥性侵10人」判26年！　女房客斷片驚醒：身體很痛

打臉金正恩！G7外長齊聚紐約「重申北韓無核化」：立場絕不動搖

台灣女遊客「沖繩潛水」溺水命危！　教練曝她事發前1舉動

東京街頭再傳噴霧攻擊！餐飲店員工3人送醫　2嫌仍在逃

被當性侵殺人犯！美男坐冤獄38年　獲史上最高「7.6億和解金」

川普稱止痛藥增胎兒自閉症風險　世衛、歐盟紛駁斥：無證據

玩具槍竟能發射實彈！日本「緊急召回」1萬5800支　全是中國製

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

枕頭套要常換！　專家示警：7天沒洗「比馬桶座髒1.7萬倍」

川普45分鐘演說火力全開！脫稿狂酸聯合國　5大重點一次看

南韓憲政史首例！金建希以「前第一夫人」身分出庭　不法所得破10億

日青旅老闆「下藥性侵10人」判26年！　女房客斷片驚醒：身體很痛

打臉金正恩！G7外長齊聚紐約「重申北韓無核化」：立場絕不動搖

台灣女遊客「沖繩潛水」溺水命危！　教練曝她事發前1舉動

東京街頭再傳噴霧攻擊！餐飲店員工3人送醫　2嫌仍在逃

被當性侵殺人犯！美男坐冤獄38年　獲史上最高「7.6億和解金」

川普稱止痛藥增胎兒自閉症風險　世衛、歐盟紛駁斥：無證據

玩具槍竟能發射實彈！日本「緊急召回」1萬5800支　全是中國製

不斷更新／花蓮光復最新死傷！罹難者累積至17人

吳青峰認「曾想放棄當歌手」　大咖歌后給他勇氣...合作卻哭了

美運輸部長喊話ICAO沒有政治操弄空間　外交部籲拒絕中國壓力

全台8家免門票觀光工廠！參觀養樂多製造生產線、DIY蛋糕棒棒糖

成美公堂140週年化身境教場域　文資論壇「從家出發」守護老屋

王世堅讚小草「看法成熟」願意靜下心來　籲柯文哲照顧身體面對司法

枕頭套要常換！　專家示警：7天沒洗「比馬桶座髒1.7萬倍」

235萬人注意！手機報稅最高獎金5萬元今抽出　詳細名單後天揭曉

明年台北國際電腦展四展區擴大舉辦　為全球指標AI和新創展

花蓮堰塞湖溢流成災　國民黨團提主管權責：中央需扛政治責任

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

國際熱門新聞

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

選美后冠「大尺度不雅影片」外流　落淚認苦衷

替「斷頭孕婦」接生！加薩醫護曝煉獄

台女倫敦遭圍毆沒人救！外交部出手　警道歉

H-1B簽證新制曝光！高薪人才優先中籤

樺加沙「2日路徑」衛星縮時影像曝

即／沖繩又有台灣人溺水！4旬女遊客命危

台積電ADR漲3.70％收歷史新高！　美股收跌

太空俯瞰照曝　「全球最強颱風」樺加沙重創菲

下方就是大海　女受困30公尺高透明滑水道

兩客機「僅距3公尺」　險釀嚴重空難

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！

強颱重創花蓮14人罹難　災情登日媒頭條

更多熱門

相關新聞

東京街頭再傳噴霧攻擊！3人送醫　2嫌在逃

東京街頭再傳噴霧攻擊！3人送醫　2嫌在逃

遊日民眾要注意！東京江戶川區再度發生街頭噴霧襲擊案，3名外送專門餐飲店的員工23日上午遭到2名蒙面男子無故噴灑疑似催淚噴霧，所幸僅出現眼睛刺痛、流鼻水等不適症狀，目前已送醫治療，皆意識清楚。警方正以傷害事件方向展開調查，並追緝仍在逃的嫌犯。

金建希以「前第一夫人」首出庭　狼狽模樣曝

金建希以「前第一夫人」首出庭　狼狽模樣曝

玩具槍能發射實彈！日本召回中國製1.6萬支

玩具槍能發射實彈！日本召回中國製1.6萬支

李在明首場聯合國演說　拋END構想終結對立

李在明首場聯合國演說　拋END構想終結對立

即／沖繩又有台灣人溺水！4旬女遊客命危

即／沖繩又有台灣人溺水！4旬女遊客命危

關鍵字：

沖繩潛水溺水台籍日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

即／連運屍都難！14遺體僅2具抵生命園區

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

快訊／馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

最新溢流畫面曝！分局長高喊：洪峰要下來了

不能用炸的！馬太鞍堰塞湖「監測紀實」全曝光

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

為何不先炸抽堰塞湖？　內行解答

洪水強灌花蓮光復奪14命！　救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」救人

國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面