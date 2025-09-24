台灣女遊客「沖繩潛水」溺水命危！　教練曝她事發前1舉動

記者王佩翊／編譯

日本沖繩恩納村真榮田岬知名潛水勝地「青之洞窟」23日上午發生台籍遊客溺水事故，一名40多歲台灣籍女遊客在潛水過程中突然出現身體不適，一度失去呼吸心跳，經過搶救後雖恢復心跳，但目前仍未脫險。而當時負責帶她的教練也曝光了事發當下的細節。

根據《琉球新報》報導，警消23日上午8時55分接獲通報稱，在納村真榮田岬附近有一名40多歲女子被救上岸，但是已經沒有呼吸心跳。

根據那霸海上保安部指出，這名台籍女遊客原本正在進行潛水活動，但下水後不久便向隨行教練比出要求浮上海面的手勢求救，顯示身體已出現異狀。

經過救護人員現場急救後，女遊客終於恢復心跳，但是至今仍未恢復意識，目前仍在醫院搶救中，尚未脫離險境。

那霸海上保安部正積極調查意外發生的確切原因。

值得關注的是，這起事故距離上一次台籍遊客在沖繩潛水遇難僅不到1個月。8月31日，同樣位於沖繩縣恩納村的萬座海灘附近海域，有2名台籍男子在潛水時失蹤，分別是28歲張姓遊客及24歲居住當地的台籍潛水教練，兩人尋獲時均已無生命跡象。