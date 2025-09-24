東京街頭再傳噴霧攻擊！餐飲店員工3人送醫　2嫌仍在逃

記者張方瑀／綜合報導

遊日民眾要注意！東京江戶川區再度發生街頭噴霧襲擊案，3名外送專賣店的員工23日上午遭到2名蒙面男子無故噴灑疑似催淚噴霧，所幸僅出現眼睛刺痛、流鼻水等不適症狀，目前已送醫治療，皆意識清楚。警方正以傷害事件方向展開調查，並追緝仍在逃的嫌犯。

根據TBS報導，這起事件發生在24日上午10時過後，地點位於江戶川區東小岩、JR小岩車站以東約600公尺的住宅街。目擊者報案稱，「餐飲店員工遭到蒙面人噴灑催淚噴霧。」

▲東京都江戶川區一周內發生2起噴霧攻擊事件。（示意圖／VCG）



據警視廳指出，2名身穿深色衣物的男子突然靠近店前停放的汽車，朝著3名30多歲的外籍男女員工噴灑後，隨即搭車往逃逸。鄰近居民回憶，當時聽到女子尖叫與「啪」的巨響，彷彿有重物落地。警方表示，犯嫌並未搶奪財物，犯案後立刻駕車離開。

3名受害員工事後皆感到眼睛刺痛與流鼻水，被緊急送往醫院治療，所幸傷勢並不嚴重。警方強調，目前將案件依傷害罪方向偵辦，正全力追查這對蒙面二人組的行蹤。

值得注意的是，就在本月19日，同樣在江戶川區西瑞江地區，一名公司社長提領5000萬日圓（約新台幣1042萬元）現金後，遭2名男子噴灑疑似催淚噴霧並企圖搶劫。當時社長眼睛受傷送醫，所幸搶劫未遂。

由於案發時間相隔不到一週，且犯案手法相似，警方不排除兩起事件可能存在關聯，目前正深入調查。