國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日青旅老闆「下藥性侵10人」判26年！　女房客斷片驚醒：身體很痛

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲日本一名青年旅館負責人至少下藥性侵猥褻10名女房客。（圖／記者周亭瑋攝）

記者王佩翊／編譯

日本岡山縣里庄町一間青年旅館驚爆連環下藥性侵案，而犯人正是51歲老闆。他因對10名女房客下藥性侵、猥褻，被指控準強制性交、準強制猥褻等多項罪名，24日被岡山地方法院重判26年有期徒刑。

根據《瀨戶內海放送》報導，根據起訴書內容，被告自2019年8月至2022年期間，在自己經營的里庄町青年旅館內，對入住的多名女性房客實施一系列有預謀的犯罪行為。檢警調查發現，由於安眠藥加入酒精會變色，因此他會刻意調製「深綠色抹茶雞尾酒」掩人耳目，讓受害女性在毫無防備下飲用被下藥的飲品。

受害者飲用後會立即陷入昏迷狀態，完全失去反抗能力，甚至事後誤以為只是單純醉酒。一名20多歲女受害者向警方表示，「只記得晚餐有喝酒，接著就斷片，一直到隔天早上醒來，身體很不舒服。」

案件曝光源於2022年3月，一名女房客投宿後出現身體不適，體內驗出安眠藥成分，警方因此展開搜查。令人震驚的是，搜查中在被告手機與硬碟內發現大量偷拍女房客的不雅影片與照片，顯示他會將犯案過程完整記錄保存。

警方深入調查後發現，被告至少對10名女性下手，其中6人遭到性侵、3人遭猥褻、另1人為未遂。犯案地點多在旅館內的和室或食堂，被告會趁受害者失去意識時脫去其衣物進行侵犯，過程冷靜且有計畫性。

檢察官在求刑時嚴厲譴責他利用青年旅館老闆的身分，對女性房客下藥，並實施性暴力，罪行卑劣，在同類案件中前所未見。且檢方認為被告毫無悔意，再犯風險極高，因此求處重刑28年。

被告的辯護律師則主張他在犯案時「受精神疾病」影響，無法正常判斷是非善惡，也無法控制自身行為，應不負刑事責任。

岡山地方法院經審理，24日認定被告犯下準強制性交、準強制猥褻等多項罪名，判處有期徒刑26年。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 
ET快訊
堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊
獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願：希望保住另一顆眼睛
快訊／蔣萬安宣布捐1個月所得
堰塞湖溢流花蓮災情慘　國民黨爽賣萊爾校長球被網友罵翻
獨／地方惡霸打死33歲前妻！　黑歷史曝
失聯人數一度達152人　「修正為17人」原因曝光

