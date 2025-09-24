　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

玩具槍竟能發射實彈！日本「緊急召回」1萬5800支　全是中國製

▲▼由中國製造、流入日本市面的玩具槍，其實具有發射實彈的功能。（圖／山口縣警方）

▲由中國製造、流入日本市面的玩具槍，其實具有發射實彈的功能。（圖／山口縣警方）

記者羅翊宬／編譯

日本警方最近緊急回收從中國進口、具有實彈發射功能的塑膠玩具槍「REAL GIMMICK MINI REVOLVER」，總數高達約1萬5800支，創下歷年最大規模。該款玩具槍曾作為夾娃娃機商品及網路販售流入市場，雖然威力遠低於真槍，但專家警告仍可能造成致命傷害。警方呼籲民眾切勿持有，並將未回收的玩具槍送交警察。

根據日媒《讀賣新聞》，日本警察廳指出，以假亂真的塑膠製玩具槍「REAL GIMMICK MINI REVOLVER」全長約12公分，附有8顆塑膠子彈，其設計可將子彈裝入彈倉並貫穿槍管發射。該玩具標示適合12歲以上使用，但5月在兵庫縣的一處住宅中被發現，經鑑定後確認具有實彈發射能力。

從去年12月起，該款玩具槍已經由78家企業分銷至日本31個都道府縣，日本警方今年7月起呼籲持有者自動送交，迄今僅回收約2600支，回收率不到兩成。

警方指出，玩具槍雖然威力不足以與真槍相比，但仍屬凶器範疇。槍械研究家高倉總一郎表示，燃燒氣體壓力未集中於彈頭，因此威力有限，但只要能發射子彈，就足以造成危險。

《讀賣新聞》採訪後統計，九州、山口縣、沖繩縣等地流通量約2600支，其中山口縣約850支已回收393支，福岡縣約810支僅回收71支，熊本縣約800支回收124支，回收進度仍不理想。

該款玩具槍流入市面，至今仍回收困難，其主要原因在於取得玩具槍時不需要身份證明，民眾不易辨識危險性。山口縣光市一名34歲男性表示，曾與8歲兒子在遊戲中心取得該款商品，發現可發射實彈後嚇得立即向警局送交，對於能夠事先避免潛在風險感到慶幸。

報導指出，日本國內首次確認具備實彈發射能力的玩具槍是在2022年6月，此類中國製玩具槍至今已確認16種，今年7月底共回收約1000支，至少有2人遭逮捕、34人被函送檢方。

面對玩具槍市場擴張，業界自律規範仍難以全面落實。日本大型遊戲中心協會規定「不得提供可能對身心造成危害的物品」，但非會員企業不在管控範圍內。

全日本玩具槍安全協會亦呼籲廠商確認警方公告、停止販售危險玩具。犯罪學專家小宮信夫建議，可在業界設立監視委員會，由警察及專家擔任觀察員，以強化監管效力，並鼓勵新進企業加入自律團體，提升行業防護能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宛如戰場！遍地泥濘滿目瘡痍　廂型車塞民宅門口
快訊／最新傷亡14死、32傷　仍有152人失聯
花蓮14死32傷！藝人集體祈福　王心凌見畫面心疼不捨
堰塞湖太大了！李鴻源：不可能用炸藥爆破
快訊／堰塞湖空拍現況曝！蓄水還有2300萬噸
水位一度又高了「分秒必爭救人」！沈伯洋轟：為何要聽傅崐萁演講
爆破就解決了！　傅崐萁怒批中央不處理
卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁跳針問責中央嗆「都我們在救災」
堰塞湖溢流重創光復鄉　朱立倫捐100萬：卓榮泰別再指責任何人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被當性侵殺人犯！美男坐冤獄38年　獲史上最高「7.6億和解金」

南韓憲政史首例！金建希以「前第一夫人」身分出庭　不法所得破10億

川普稱止痛藥增胎兒自閉症風險　世衛、歐盟紛駁斥：無證據

玩具槍竟能發射實彈！日本「緊急召回」1萬5800支　全是中國製

曼谷市區驚現「50m深天坑」！火花炸出恐怖瞬間曝　地鐵施工釀禍

79公斤黑熊闖便利商店趴趴走　「咬傷90歲嬤和狗」被當場擊斃

台灣硬起來！抗議「駐代表處遭降格」　經濟部：限制出口南非晶片

內向痘疤男曾被女生霸凌　如今變花美男Coser

川普夫婦手扶梯搭一半故障！白宮疑UN有人搞鬼　要求開除徹查

14歲少女隆乳手術後暴斃　爸喪禮上「開棺看到傷口」才發現真相

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

被當性侵殺人犯！美男坐冤獄38年　獲史上最高「7.6億和解金」

南韓憲政史首例！金建希以「前第一夫人」身分出庭　不法所得破10億

川普稱止痛藥增胎兒自閉症風險　世衛、歐盟紛駁斥：無證據

玩具槍竟能發射實彈！日本「緊急召回」1萬5800支　全是中國製

曼谷市區驚現「50m深天坑」！火花炸出恐怖瞬間曝　地鐵施工釀禍

79公斤黑熊闖便利商店趴趴走　「咬傷90歲嬤和狗」被當場擊斃

台灣硬起來！抗議「駐代表處遭降格」　經濟部：限制出口南非晶片

內向痘疤男曾被女生霸凌　如今變花美男Coser

川普夫婦手扶梯搭一半故障！白宮疑UN有人搞鬼　要求開除徹查

14歲少女隆乳手術後暴斃　爸喪禮上「開棺看到傷口」才發現真相

傅崐萁批中央不處理堰塞湖　農業部反駁：受限技術與時間

台鹽綠能弊案前董座陳啟昱600萬交保　滿頭白髮憔悴搭BMW離開

全真瑜珈6分店「無預警停業」　北市消保官：接獲128件消費申訴

台中男嗆帶槍到市府「殺人」特警攻堅逮人　結局讓大家傻眼

花蓮光復鄉宛如戰場！遍地泥濘滿目瘡痍　廂型車塞民宅門口

曾被嘲笑像哆啦A夢小夫！丁禹兮甩「古裝醜男」帥氣變換人貓探案

byebyeblues生乳捲第2條10元、半價　DREAM PLAZA店限定

民眾黨3主軸推聯合政府　跨黨合作地方先行、團結台灣、納國際共識

花蓮堰塞湖溢流釀14死 李鴻源揭災難無奈真相

打臉傅崐萁！王世堅指撤離是地方業務　「怎麼會沒做事罵有做的？」

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題

國際熱門新聞

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

選美后冠「大尺度不雅影片」外流　落淚認苦衷

替「斷頭孕婦」接生！加薩醫護曝煉獄

H-1B簽證新制曝光！高薪人才優先中籤

台女倫敦遭圍毆沒人救！外交部出手　警道歉

樺加沙「2日路徑」衛星縮時影像曝

即／沖繩又有台灣人溺水！4旬女遊客命危

台積電ADR漲3.70％收歷史新高！　美股收跌

太空俯瞰照曝　「全球最強颱風」樺加沙重創菲

下方就是大海　女受困30公尺高透明滑水道

兩客機「僅距3公尺」　險釀嚴重空難

強颱重創花蓮14人罹難　災情登日媒頭條

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！

更多熱門

相關新聞

李在明首場聯合國演說　拋END構想終結對立

李在明首場聯合國演說　拋END構想終結對立

南韓總統李在明於美東時間23日在紐約聯合國大會首次發表演說，長達20分鐘，提出以「END」為核心的韓半島和平構想，強調唯有交流與合作才能終結對立、才是邁向和平的唯一捷徑。

即／沖繩又有台灣人溺水！4旬女遊客命危

即／沖繩又有台灣人溺水！4旬女遊客命危

日本男山野調查遭熊攻擊　血流滿面驚險逃生

日本男山野調查遭熊攻擊　血流滿面驚險逃生

韓男寮國買春「激戰雛妓」　大使館不忍了

韓男寮國買春「激戰雛妓」　大使館不忍了

日本金澤市議會議長前誠一率團拜會黃偉哲深化台南金澤友誼

日本金澤市議會議長前誠一率團拜會黃偉哲深化台南金澤友誼

關鍵字：

日韓要聞日本玩具槍塑膠實彈山口縣

讀者迴響

熱門新聞

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

即／連運屍都難！14遺體僅2具抵生命園區

快訊／馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

最新溢流畫面曝！分局長高喊：洪峰要下來了

不能用炸的！馬太鞍堰塞湖「監測紀實」全曝光

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

為何不先炸抽堰塞湖？　內行解答

洪水強灌花蓮光復奪14命！　救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」救人

光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓受困長者多罹難

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面