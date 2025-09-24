玩具槍竟能發射實彈！日本「緊急召回」1萬5800支　全是中國製

▲由中國製造、流入日本市面的玩具槍，其實具有發射實彈的功能。（圖／山口縣警方）

記者羅翊宬／編譯

日本警方最近緊急回收從中國進口、具有實彈發射功能的塑膠玩具槍「REAL GIMMICK MINI REVOLVER」，總數高達約1萬5800支，創下歷年最大規模。該款玩具槍曾作為夾娃娃機商品及網路販售流入市場，雖然威力遠低於真槍，但專家警告仍可能造成致命傷害。警方呼籲民眾切勿持有，並將未回收的玩具槍送交警察。

根據日媒《讀賣新聞》，日本警察廳指出，以假亂真的塑膠製玩具槍「REAL GIMMICK MINI REVOLVER」全長約12公分，附有8顆塑膠子彈，其設計可將子彈裝入彈倉並貫穿槍管發射。該玩具標示適合12歲以上使用，但5月在兵庫縣的一處住宅中被發現，經鑑定後確認具有實彈發射能力。

從去年12月起，該款玩具槍已經由78家企業分銷至日本31個都道府縣，日本警方今年7月起呼籲持有者自動送交，迄今僅回收約2600支，回收率不到兩成。

警方指出，玩具槍雖然威力不足以與真槍相比，但仍屬凶器範疇。槍械研究家高倉總一郎表示，燃燒氣體壓力未集中於彈頭，因此威力有限，但只要能發射子彈，就足以造成危險。

《讀賣新聞》採訪後統計，九州、山口縣、沖繩縣等地流通量約2600支，其中山口縣約850支已回收393支，福岡縣約810支僅回收71支，熊本縣約800支回收124支，回收進度仍不理想。

該款玩具槍流入市面，至今仍回收困難，其主要原因在於取得玩具槍時不需要身份證明，民眾不易辨識危險性。山口縣光市一名34歲男性表示，曾與8歲兒子在遊戲中心取得該款商品，發現可發射實彈後嚇得立即向警局送交，對於能夠事先避免潛在風險感到慶幸。

報導指出，日本國內首次確認具備實彈發射能力的玩具槍是在2022年6月，此類中國製玩具槍至今已確認16種，今年7月底共回收約1000支，至少有2人遭逮捕、34人被函送檢方。

面對玩具槍市場擴張，業界自律規範仍難以全面落實。日本大型遊戲中心協會規定「不得提供可能對身心造成危害的物品」，但非會員企業不在管控範圍內。

全日本玩具槍安全協會亦呼籲廠商確認警方公告、停止販售危險玩具。犯罪學專家小宮信夫建議，可在業界設立監視委員會，由警察及專家擔任觀察員，以強化監管效力，並鼓勵新進企業加入自律團體，提升行業防護能力。