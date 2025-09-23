桃市道安會報聚焦平鎮臨時站　張善政：完善停車動線提升便利性

▲桃園市長張善政今天下午主持桃園市道安會報，聽取交通局專案報告。（圖／桃市府新聞處提供）

桃園市長張善政今（23）日下午主持「9月份桃園市道路交通安全會報」，聽取交通局與交通部鐵道局北部工程分局，針對「路邊停車收費及路外停車場增設」與「平鎮臨時站啟用後交通動線規劃」進行專案報告。張善政表示，平鎮臨時站將於明年10月啟用，市府將持續完善停車與交通規劃，兼顧旅客分流與市民需求，以提升交通便捷與安全。

張善政指出，平鎮臨時站預計明年10月啟用後，可評估將計程車排班與臨時上下客點納入台鐵停車場，既可釋出站前空間，並有助於接送旅客動線使其更加順暢，提升整體效益，請鐵道局與交通局審慎研議，以利後續推動。

▲桃園市府今天下午舉行桃園市道安會報，副市長王明鉅提出建言。（圖／桃市府新聞處提供）

副市長王明鉅認為，平鎮臨時站規劃採「維持雙向通行並增設接送區」，但台鐵停車場須退縮4.5公尺並取消12格機車格，雖可兼顧旅客與居民需求，但若有小客車違規直行至站前臨停，恐導致僅3.5米寬道路瞬間壅塞，執法與動線管控至關重要。建議鐵道局除在新富三街設置臨停區外，應研議將台鐵停車場部分空間納入臨停使用，以降低道路壓力並減少退縮幅度，同時籲請持續評估啟用後實際運量，以滾動式調整接送區配置與交通管理措施。

交通部鐵道局北部工程分局說明，規劃提出「單行道」與「維持雙向」兩方案，方案一需將台鐵停車場退縮1.5公尺，以設置計程車排班與人行道；方案二則維持雙向通行並增設接送區，但須退縮4.5公尺並取消12格機車格。經綜合考量，建議採行方案二，以兼顧旅客與居民動線，避免單行道繞行造成壅塞，並降低對社區生活衝擊，後續將與台鐵協調停車位補償及相關工程改善措施。

副市長王明鉅也提出，桃園自2020年推動「機車路邊停車前30分鐘免費」政策後，已有效帶動短時停車周轉且獲得市民支持。市府逐步導入智慧停車柱與電子化管理，確保計時公平準確，避免長時間占用，試辦範圍也由3處擴展至更多區域。未來將依需求滾動檢討，並配合市府今年以來建置1萬個智慧停車位目標，優先推動「共用臨停區」及機車智慧停車建設，提升停車效率與便利性。

▲桃園市道安會報上，交通局舉行專案報告。（圖／桃市府新聞處提供）

交通局解釋，桃市目前設有逾2萬7,000個汽車格及5萬3,000個機車格，汽車收費比率達八成，機車則依需求收費約7.5%，並採計次或計時收費管理。自2023年起推動智慧地磁與停車柱，已設置2,380格智慧車格，年底將達1萬格，營收年增約三成。另針對外送熱點設計前30分鐘免費，之後每30分鐘收費5元機制，以提高周轉率並減少違停；同時推動208格「共用臨停區」，滿足小貨車、公車及計程車需求。

交通局強調，桃市189處停車場共提供逾2萬格汽車與近1萬格機車位，逐步導入車牌辨識系統及充電樁，市府透過前瞻計畫推動19座立體停車場，目前已完工14案、增加6,000格汽車位，其餘工程將於2027至2028年陸續啟用，總計再增加逾1,700格汽車與1,600格機車位。