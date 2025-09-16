　
地方 地方焦點

六都最新施政滿意度　張善政第三經濟、文教表現奪冠

▲六都最新施政滿意度，桃園市長張善政排第三。（圖／桃園市政府提供）

▲六都最新施政滿意度，桃園市長張善政排第三。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

《天下雜誌》16日公布「2025年《天下》永續幸福城市大調查」，桃園市長張善政於「縣市長施政滿意度」位居六都第三名，被評為基北北桃「領頭羊」；七大市政面向中，桃園在「經濟」與「文教」兩面向拿下六都第一。另外，慢老城市調查中，桃園「社會友善」面向上排名六都第三，展現市府推動經濟與文教發展有成的同時，持續營造桃園成為全齡友善的樂活城市。

▲張善政市長持續扮演基北北桃的民調領頭羊。（圖／桃園市政府提供）

▲張善政市長持續扮演基北北桃的民調領頭羊。（圖／桃園市政府提供）

在攸關人民生計的「經濟面向」上，桃園蟬聯六都第一，並創下六連霸的紀錄，主因在於「經濟發展支出占歲出比率」、「營利事業營業家數成長率」以及「人口總增加率」等細指標上奪冠，「營利事業銷售額年增率」、「提供充足就業機會」、「維持地方經濟繁榮」排名第二，顯示近年市府積極吸引科技大廠進駐、開發航空城產業專區、大力鼓勵青創發展，以及提升桃園品牌價值等政策上的努力獲得正面回饋，持續吸引人口移居桃園，創造源源不斷的經濟動能。

天下調查報告中特別分析，張善政市長持續扮演基北北桃的民調領頭羊，4月全球面臨對等關稅風暴時，曾任閣揆的張市長率先在臉書上提出四大建言，號召桃竹竹苗縣市產業座談等作為，獲得不少肯定。

在「文教」面上，桃園較去年進步一名，拿下六都第一，特別是「教科文支出占歲出比率」、「縣市內各層級公共圖書館平均每人借閱量」等細指標上為六都之最，「平均每萬人之藝文展演活動次數」、「關心下一代的教育」等排名第二，顯示市府致力投入桃園教育、科學以及文化發展，並在推動閱讀風氣上有成，舉辦包括台灣燈會、珍珠海岸國際音樂節等多項藝文活動，獲得市民高度認同。

《天下》也公布了「2025慢老城市調查」，桃園在「社會友善」面向上位居六都前段班，特別是在「高齡者志工參與率」上為六都之冠，市府表示，桃園是六都相對年輕的城市，但亦十分注重長者生活照護，鼓勵年長者參與社會活動，努力打造全齡友善的生活環境。

另外，本次調查也指出桃園在「托育政策」、「移民融入」、「衛生政策」、「治安」、「每百萬人火災死亡人數」等細指標上表現優異，顯見市府近年來在各項政策上的努力已逐步顯露成效。

桃園市政府表示，未來將繼續推動地方經濟的成長，同時兼顧市民各層面生活上的發展，讓桃園成為最友善宜居的城市。

09/15 全台詐欺最新數據

