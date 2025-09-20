國際扶輪社響應世界淨灘日　張善政肯定「守護豬鼻子絕美夕陽」

▲桃園市長張善政與國際扶輪3502地區總監張玉斌展現全民守護海洋決心。（圖／桃園市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（20）日下午出席位於大園區「扶輪真閃耀千手淨灘 守護豬鼻子絕美夕陽」時表示，感謝國際扶輪社用心籌劃並號召眾多社友參與淨灘，展現強大的凝聚力與行動力。豬鼻子沙灘是桃園少數未開發秘境，市府將持續維護並納入永續觀光藍圖，讓更多人能欣賞到最美的落日。

▲桃園市長張善政、國際扶輪社與參與志工共同合影。（圖／桃園市府新聞處提供）

張善政指出，市府日前舉辦首屆「珍珠海岸國際音樂節」吸引大批人潮，市府積極打造從竹圍到永安的桃園海洋觀光大道，形塑珍珠海岸旅遊品牌，期盼市民朋友共同守護桃園海岸，並邀請國人前來體驗桃園濱海廊道的獨特魅力。

這項由市府環保局、國際扶輪3502區等單位發起，市府積極推動企業認養海灘，目前桃園市15段海岸已分由14家企業完成認養，累計超過1萬8千人次參與淨灘，清出垃圾逾300公噸，顯示漁民與社會大眾環保意識已有提升。同時，市府推動「海洋廢棄物交換平臺」，讓撿拾的廢棄物可再利用，轉化為藝術或實用品，並於今年9月設立海廢細分類場所，提升資源回收效率與附加價值。

▲參與淨灘大小朋友志工逾1800人齊聚豬鼻子沙灘，共同響應世界淨灘日。（圖／國際扶輪社3502區提供）

今天的淨灘活動中，國際扶輪3502地區總監張玉斌與志工共同彎腰清理，在大「桃」園裝置藝術下留影。張玉斌認為，扶輪精神就是以行動服務社會，這次跨地區淨灘不僅凝聚社友，也結合企業與友好社團的力量，象徵對下一代的教育與承諾。

▲浪漫盪鞦韆、巨型相框與扶輪LOGO在夕陽餘暉中勾勒出剪影，成為民眾最愛的打卡熱點。（圖／國際扶輪社3502區提供）

活動結束後，「浪漫盪鞦韆」與大「桃」園桃兩座裝置並未拆棄，而是捐贈給市府，未來將移至新屋「石滬故事館」永久設置，成為觀光亮點。資源再利用不僅避免浪費，更凸顯這場活動的環保精神。

這場全台萬人響應、桃園1800人共同淨灘行動，不僅讓沙灘重生，更留下全民的永續承諾：「守護秘境，也守護地球上每一片海洋」。淨灘活動後，隨著夕陽墜入海平線，沙灘恢復潔淨，孩子的笑聲、家庭的合影與志工的笑容，交織出最動人的畫面。浪漫盪鞦韆、巨型相框與扶輪LOGO在金色餘暉中勾勒剪影，美拍比賽與「扶輪三關挑戰」寓教於樂，讓環保意識深入人心。