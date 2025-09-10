　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法修正案爭議藍白縣市長開記者會　張善政親曝缺席原因

記者沈繼昌／桃園報導

針對立法院於去年底通過《財政收支劃分法》修正案，今年首次依新版公式計算地方統籌分配稅款卻引發爭議，藍白16個縣市首長今（10）日下午將在台北市召開記者會，但桃園市長張善政卻不克出席，改由副市長王明鉅出席；對此，張善政上午主持市政會議前受訪表示，缺席主因是要出席中午12點半舉辦的復興區基層座談會，呼籲行政院長卓榮泰應儘快召開縣市長座談會討論解決之道。

張善政指出，「今天下午是我們安排13區里長座談會的最後一場，也就是在復興區。因為復興區上山再下山，再加上整個座談會時間，加起來要耗掉半天以上，如要改期的話，其實已經沒有辦法再找到其他時間，所以這個預先很早就安排好的復興區里長座談會還是得準時召開。因此，今天這個台北記者會，我就請王副市長代表出席。王副市長對於行政院最近這些分配款的狀況，瞭解的也非常深入、清楚，所以代表桃園發言不會有問題」。

張善政強調，「至於雖然現在分配款有增加，但行政院也改變了一些遊戲規則，變得有點複雜。卓院長曾說希望趕快跟縣市首長可以開個會，我覺得這個會要盡快召開，因為再不召開，我們大家都在編明年預算，這個預算編起來，因為不知道行政院的一些遊戲規則，預算編起來會非常困難，所以呼籲卓院長既然已經釋出善意要召開縣市長座談會，請盡快召開」。

關鍵字：

財劃法爭議藍白縣市長召開記者會張善政說明缺席原因

