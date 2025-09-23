　
社會 社會焦點 保障人權

持彎刀砍殺酒客險死！桃園男教唆少年頂罪　檢起訴求刑8年6月

▲桃園市羅姓男子於2023年1月與友人在中壢區某處酒店前，與不認識酒客起衝突，竟持彎刀朝砍殺對方背部等處，緊急送醫才救回，事後唆使蕭姓少年頂罪，但蕭卻向檢方自首頂罪查出羅涉案。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲羅姓男子與不認識酒客起衝突，竟持彎刀朝砍殺對方背部等處，被害人緊急送醫才救回。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子於2023年1月夥同友人在中壢區某處酒店前，與不認識2名酒客起衝突，羅男暴怒竟持彎刀朝對方砍殺背部等處至少3刀，事後還欲追殺另一名酒客遭友攔阻，受傷酒客緊急送醫才救回。羅事後唆使蕭姓少年出面頂罪，但蕭姓少年卻向檢方自首係出面頂罪，檢方查出羅男還涉及另起傷害致死案，檢方認為羅並無悔意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴，並向院方具體求刑8年6月。

檢警調查，24歲羅姓男子於2023年1月6日深夜11時許在中壢區復興路某處酒店與2名酒客起口角，羅男與友人徒手毆打2人，羅男突然暴怒到車上取出彎刀一把，朝胡姓酒客背部猛砍至少3刀，見胡倒地不起，又轉向另一酒客欲追殺但遭同行友人攔阻，羅男隨即上車逃離現場。

胡姓酒客受有胸部刺穿等傷勢，經急送林口長庚醫院急救，切除部分肺葉與固定肋骨與清創手術才救回一命，並在加護病房住院一個多月才出院。

羅男於案發翌日唆使蕭姓少年出面頂罪，並允諾給予安家、幫忙請律師等費用，蕭姓少年出庭時卻向檢察官坦承頂罪。檢方查出，涉案羅男於2022年10月4日犯下另起傷害致死案件，擔心2案併發被判處重刑；檢方認為，羅男犯案後不足2月再度犯下此案，足認羅男並無悔意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴，並建請法院判處8年6月有期徒刑。

