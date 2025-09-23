卓榮泰見釋昭慧研議「拒領普發1萬」選項　溫朗東轟：已明顯不適任

▲行政院長卓榮泰接見釋昭慧法師一行人。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰日前接見「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師一行後，卓榮泰指示財政部，後續研議普發1萬增設不領取選項的可行性，提供民眾選擇。對此，媒體人溫朗東22日痛批，罷免後，卓榮泰發現主流民意希望普發，卻沒有花時間好好跟幫行政院背書的支持者溝通，卻把時間拿去見釋昭慧，這種價值排序是羞辱支持者，卓榮泰已明顯不適任。

溫朗東表示，罷免前，說不發一萬塊，發了民眾只會拿去買遙控飛機或是冰箱，對國家發展沒幫助。罷免後，發現主流民意希望普發，卻沒有花時間好好跟「幫行政院背書，解釋立院提案發現金是違憲的KOL們」溝通。

溫朗東不滿，結果時間拿去見釋昭慧，釋昭慧是宗教人士，不是財政專家，也稱不上本土派，卓榮泰聽了釋昭慧意見，說要普發一萬的網站上要有「不領取」的選項。

溫朗東批評，卓榮泰不去跟反對發現金的本土派溝通，而是跟釋昭慧溝通，表現出來的態度很明顯「你們是鐵票，我不想浪費時間理你。釋昭慧不綠，有機會增加我的社會支持」，這種價值排序是羞辱支持者。

最後，溫朗東建議，普發一萬有兩個選項，第一「領取一萬元，感謝行政院」、第二「領取一萬元，院長請下台」。

▼溫朗東。（圖／記者劉昌松攝）