嘆普發1萬卓榮泰陷「父子騎驢困境」　游盈隆：已錯失請辭最好時機

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰在大罷免後對普發1萬態度大轉彎，引起綠營支持者不滿，又在近日接見釋昭慧法師後，指示財政部研議「不領取」選項的可行性，再度遭到批評。對此，台灣民意基金會游盈隆今(23日)表示，卓榮泰已陷入父子騎驢困境，其實，卓已錯失請辭最好時機，應該堅持一開始的立場，不接受立院違憲決議而請辭，一方面展現風骨，一方面營造總辭契機，回應社會期待，如此一來，不就可以留下一個美麗的下台身影，讓人懷念嗎？如今一切都太遲了。

游盈隆稍早發文分析，回顧賴清德總統上任16個月，執政當局非但未能主導議題設定，緊緊掌握「議題設定權]」(Agenda-setting power)，反而由在野黨在設定議題，民進黨只能在藍白設定的議題戰場作戰，屈居下風是必然的事。

游盈隆表示，民進黨現在最痛恨黃國昌，但黃國昌驍勇善戰，民進黨51戰隊找不出一個像黃國昌這樣的戰將，要怪誰？簡單的說，府院黨本該主導議題，現將議題設定權拱手讓給在野黨，最後累死51戰隊，最糟糕的是，未來四個月，這個模式又將被複製，豈是一個慘字能形容。

游盈隆指出，這幾天，綠營為了發放全民普發1萬元政策，激起茶壺裡的風暴，矛頭全指向行政院長卓榮泰，卓榮泰已陷入父子騎驢困境，進退維谷。

游盈隆認為，其實，卓榮泰院長錯失了一個請辭最好的時機，應該堅持一開始的立場，不接受立法院違憲的決議，在這個立場上請辭行政院長，一方面展現風骨，一方面營造內閣總辭契機，讓賴總統在大罷免大失敗後重新布局，實實在在回應大罷免大槓龜後的社會期待，如此一來，不就可以留下一個美麗的下台身影，讓人懷念嗎？如今一切都太遲了。

游盈隆提到，823大罷免大失敗當晚，賴總統提出四個調整，重新調整執政團隊陣容是其中之一，但從民進黨秘書長徐國勇和行政院秘書長張惇涵近期強調的工作重點與模式看來，顯然權力核心不認為其既有政治取向、路線、政策和成員有甚麼問題；一言以蔽之，問題不在基本面，問題都在技術面。如果是這樣的認知，那代誌就大條了，災難與挫敗將接踵而來。

▼台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）