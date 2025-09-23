再槓釋昭慧！他列5大點反轟高薪法師：道德綁架製造新的分裂

▲釋昭慧法師自曝月薪高達14萬元，喊出回捐普發一萬現金遭砲轟。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

普發現金一萬元議題炒得沸沸揚揚，針對釋昭慧法師呼籲「自由回捐」，並以「安心」、「恥辱」等字眼引發的爭議，運彩公會理事長何昱奇再度發出聲明槓上釋昭慧，列出五大點重砲抨擊，直指釋昭慧的言論是「道德綁架」，更質疑她月薪14萬全捐，卻不食人間煙火，完全忽視基層百姓的生計壓力。

何昱奇在聲明中痛批，釋昭慧雖說「自由回捐」，卻舉例「父母舉債發錢，你會安心拿嗎」、「拿舉債的錢不感恥辱嗎」，這些話語看似關懷，實則構成隱形的道德綁架。他強調，這筆錢是來自超收的稅收，是「還稅於民」，是人民依法應得的權益，根本談不上「恥辱」，更不該被貼上不道德的標籤。

▲運彩公會理事長何昱奇二度槓上釋昭慧，列出五大點重砲抨擊，直指釋昭慧的言論是「道德綁架」。（圖／資料照片）



釋昭慧自稱月薪14萬全數捐出，何昱奇也質疑：「既然薪資全捐，那日常食衣住行的開支究竟來自何處？」他認為，釋昭慧以自身高薪標準呼籲有能力者回捐，卻完全忽略大多數國人並沒有如此高的薪資水準。他痛批：「理念不會餓肚子，但人會！」一個健全的社會，不該讓多數百姓因崇高理念而承受踐踏生計的壓力。

何昱奇更怒指，這種「安心」與「恥辱」的論調，只會在社會製造新的分裂，讓真正需要這筆錢的弱勢家庭背負額外道德壓力。為此，他宣布將以實際行動反制，待普發開始，會帶頭號召將錢捐給佛光山、慈濟、法鼓山等其他真正能安撫人心的佛教團體，呼籲大眾別因單一宗教人士的言論，抹煞整體宗教的貢獻。

何昱奇也在聲明最後留下尖銳的提問：「當宗教領袖暗示拿錢是『恥辱』，那弱勢民眾還能拿得安心嗎？這，還能算是『自由』嗎？」他強調，理念值得尊重，但生計更該被尊重，這才是台灣走向和諧的真諦。