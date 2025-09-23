批普發1萬增拒領是情勒綠支持者　羅智強：有腦的人都知道多此一舉

記者蘇晏男／台北報導

行政院長卓榮泰日前針對普發現金1萬元，指示財政部建置登記網站時，研議增設不領取的可行性，但民進黨立委吳思瑤批，實在是擾民的多此一舉。對此，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（23日）表示，正常還有腦袋、還能運作的人就知道是多此一舉，不領就結束了，多一個選項其實是讓行政作業程序多一個程序，有一點是情緒勒索民進黨的支持者。





▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者林敬旻攝）

玄奘大學宗教系教授釋昭慧近日呼籲民眾拒領普發現金1萬元，並提議相關登記網站新增「不領取」選項的可能性；卓榮泰19日指示財政部，建置普發現金登記網站時，研議增設不領取的可行性。吳思瑤23日說，普發現金在系統上另設「拒領」選項，實在是擾民的「多此一舉」，黨團成員這幾天都積極向行政院反映各界意見，要求檢討。

羅智強23日上午受訪時被問到此事時表示，正常還有腦袋、還能運作的人就知道是多此一舉，不領就結束了，還需要多一個選項嗎？多一個選項其實是讓行政作業程序多一個程序、多一個複雜，有一點是情緒勒索民進黨的支持者，用這種方式情緒勒索，難怪連民進黨立委都不埋單。

羅智強說，他覺得行政院真的要把心思放在國際、民生上，不要老是做政治上到處情勒動作，其實沒有任何幫助，多此一舉。

對於卓榮泰原訂23日上午到立法院拜會國民黨團與民進黨團，但因強颱樺加沙而改期，羅智強回應，防災優先，他早上接到取消拜會通知，希望行政院全力把注意力放在防災上，這應該是政院本務。

至於雙城論壇延期，羅智強表示，兩岸間有摩擦衝突，正因為緊張，更需要更多和平橋梁去化解衝突，增加彼此了解、促進互動與交流；雙城論壇是多年來難能可貴的兩岸和平橋梁，當然希望民進黨中央跟各方能盡量讓雙城論壇順利舉行，「我覺得這是對台灣有幫助的事情」。