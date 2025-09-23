快訊／普發1萬設「拒領」喊卡　行政院：維持原有領取管道

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

普發現金1萬預計10月發放，行政院長卓榮泰上週接見釋昭慧法師後，指示財政部研議「不領取」選項的可行性，遭各界批評，連黨內也不挺。對此，行政院發言人李慧芝說明，行政院決定維持原有的領取管道，不增設額外的頁面，讓接下來發放現金的過程更單純順暢。

卓榮泰上週與釋昭慧法師一行進行意見交流，並請財政部會後研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項之可行性，提供民眾多一項選擇，「把錢留在國庫」，讓政府後續能夠在編列未來預算時，能夠進行妥善運用。

行政院發言人李慧芝今（23日）表示，關於普發現金議題，政府尊重每一位國人的自由選擇。對於民間團體的提議，政院需考量成本與安全問題，在相關部會研議後，認為若增設不領取頁面，必須建置另一套身分驗證系統，否則勢將增加個資被冒用的認證風險，而若要額外建置系統，恐會延宕整體時程。

李慧芝說明，因此，行政院決定維持原有的領取管道，不增設額外的頁面，讓接下來發放現金的過程更單純順暢。相關考量已向民間團體說明，對於民間團體守護政府財政的倡議，行政院表達感謝，也會持續傾聽各界的建議。

▲普發1萬設「拒領」選項引發反彈，行政院今表示將維持原有領取管道。（圖／記者周宸亘攝）