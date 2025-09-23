樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

▲注意樺加沙回南風。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，注意強烈颱風樺加沙回南風！今日局部大豪雨或以上區域，包括東部的宜蘭花蓮台東（含蘭嶼綠島）、恆春半島、宜花東山區以及新北市山區。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，樺加沙正以每小時20公里速度，向西北西方向前進，逐漸遠離台灣；受颱風回南氣流移入，迎風面東部的降雨將會持續，最快還要等到周三白天才有機會減緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

林得恩說，今日台灣各地天氣提醒：

1、局部大豪雨或以上區域，東部的宜花東（含蘭嶼綠島）、恆春半島、宜花東山區以及新北市山區。

2、局部大雨至豪雨區域，以基隆、高屏山區及南部。

3、至於風速的部分，高雄以北及宜花東沿海空曠地區易有平均風6級或以上，或陣風8級或以上的瞬間強陣風。

4、基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、南部沿海及澎湖、金門、馬祖均有長浪發生的機會；台灣附近各海面則有2至3米或以上大浪，尤其是東南部海面、台灣海峽南部及巴士海峽則有6米以上巨浪發生機會。

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

