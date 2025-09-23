花蓮馬太鞍溪堰塞湖最快今8時溢流！　消防局警告快撤離

▲9月6日堰塞湖空拍影像。（圖／花蓮分署提供）

記者葉國吏／綜合報導

受到強颱樺加沙影響，花蓮昨晚開始迎來強降雨，導致萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖水位快速上升。消防局預估今天上午8時至11時可能發生溢流，並警示下游萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮的居民立即疏散或移往二樓以上避難，並遠離河道周邊以保安全。

根據林保署花蓮分署的最新監測數據，截至今天上午6時35分，馬太鞍溪堰塞湖水位距離溢流口僅剩5.44公尺。受影響範圍涵蓋12個村里，共1800戶居民，當地雨勢仍未減弱。消防局強調，情況刻不容緩，呼籲民眾配合疏散措施，避免生命財產受損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲花蓮縣5號馬太鞍溪即時監控影像。（圖／經濟部水利署）

花蓮縣政府昨晚已緊急撤離疏散6843人，其中5348人選擇在家中進行垂直避難。消防局再次提醒受影響民眾，務必遠離馬太鞍溪河道周邊，並迅速移往安全區域。縣府也正密切監控水位變化，隨時應對可能的突發災情。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段已於今天上午派員監測馬太鞍溪水位，同時在馬太鞍溪橋南北端及台9線多處設置封橋封路管制設施。若水位持續上升，將視情況啟動緊急封閉措施，以確保通行安全。公路局呼籲駕駛人及民眾提前規劃替代路線，切勿貿然前往危險區域。