宜蘭狂風暴雨卻要上班！　民眾怒火燒代理縣長：他是誰？

▲宜蘭狂風暴雨卻要正常上班課，引起民怨。（圖／翻攝臉書／宜蘭知識+，下同）

記者葉國吏／綜合報導

樺加沙颱風來襲，宜蘭縣狂風豪雨卻正常上班上課，引發民眾不滿。今晨臉書社團「宜蘭知識+」掀起怒火，代理縣長成為眾矢之的。宜蘭縣今早緊急宣布南澳高中(含夜間部)、南澳武塔國小、南澳金岳國小、南澳金洋國小、南澳南澳國小、南澳鄉碧候國小、蘇澳蓬萊國小等7校停班課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宜蘭正常上班課引起民怨，怒火燒到代理縣長林茂盛。

花蓮、台東全面停班停課，但宜蘭僅南澳國小等7校例外，其他地區如常通勤。清晨4、5點至上班時段，宜蘭風雨不斷，社群平台留言炸開。有人怒批代理縣長眼耳有問題，孩子全身濕答答上學，如何專注課業？民怨不止，批評聲浪一波接一波。

網友紛紛留言抒發不滿：「風雨超大不停班停課合理嗎？」「家長只能自行放假」「宜蘭好像孤兒沒人管」。但也有冷靜者指出，暴風圈已離台，風雨數據未達停課標準，法律上無法放假。代理縣長的決定雖合法，但民眾情緒無法平息。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，颱風風速、雨量需達標準才能宣布停課，最終仍由地方政府決定。然而此次宜蘭縣的做法，讓許多居民感到失望，顯示政策執行與民眾期待間的落差，值得未來相關單位重新檢討。