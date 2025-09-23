　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

角隅流！　樺加沙「大台北颳8-10級強陣風」

（圖／翻攝cyclonicwx）

▲樺加沙逐漸遠離台灣。（圖／翻攝cyclonicwx）

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風樺加沙今天將逐漸遠離，氣象專家吳聖宇提醒，從苗栗沿海往北一直到大台北盆地內、北海岸、東北角、宜蘭一帶受到角隅流的影響，有強陣風，可達8-10級，晚間才會較為趨緩。

吳聖宇在臉書說，一夜過去，雷達上仍可以看到樺加沙颱風有雙眼牆的特徵，不過外眼牆似乎建立的並不太好，內眼牆還是非常明顯，有可能不會出現置換的過程，而是維持原本的內眼牆重新發展鞏固，外眼牆就逐漸轉化為螺旋雨帶的一部分，順利的話，未來強度將大致維持穩定，或是有再重新略為增強的可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇指出，樺加沙方向上已經轉回西北西，北分量還不大，但未來有逐漸加大的趨勢，北方高壓受到短波槽東移的影響，在今天到周三之間略為東退，幅度不大，但是會讓颱風路徑較為往港澳以南近海接近，最後可能登陸廣東西部沿岸。

吳聖宇表示，預估今天下半天開始到周三一整天對港澳地區影響最大，周四對於廣東西部仍有顯著影響，提醒正在當地的朋友，或是還正要往港澳、廣東西部過去的朋友要特別注意。

（圖／氣象署）

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇提到，至於台灣這邊來講，颱風已經要開始離開，預估颱風警報今天之內會陸續解除，但外圍環流東南風水氣的影響將會持續今天一整天，花東地區、恆春半島受影響最大，雨量累積應該會頗為可觀，可達豪雨、大豪雨甚至更高等級的降雨。

吳聖宇說，宜蘭、大台北、桃園到北部山區的降雨也不小，宜蘭有豪雨，大台北、桃園跟北部山區有局部大雨；南部受到水氣過山的影響，也會有局部大雨發生，山區則會有局部豪雨；新竹以南平地到中部地區受影響最小，有短暫陣雨機會但雨勢不大。

吳聖宇指出，即使到了周三東南風水氣仍然很多，花東、恆春半島一帶還是會有局部豪雨發生的機會，真正雨勢要明顯減緩可能要等到周四。

吳聖宇提醒，風向轉為東南風，強風區域調整為台灣南北兩端，北邊從苗栗沿海往北一直到大台北盆地內、北海岸、東北角、宜蘭一帶受到角隅流的影響，有強陣風，可達8-10級，晚間才會較為趨緩。

吳聖宇表示，南邊則是包括花蓮以南到台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地，陣風持續較強，今天白天仍有8-10級或以上的陣風機會；另外，就是南部（南高屏）沿海，等到東南風更明顯一些，大約在今天下午到晚間這段期間，也可能出現局部7-9級的強陣風。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

關農推廣「吃在地 享當季」　大小朋友快樂學習烘焙美食

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

【全場看傻】女騎士加油「誤催油門」　前方騎士遭殃

生活熱門新聞

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

釋昭慧月薪14萬全捐出！運彩公會理事長回應了

宜蘭狂風暴雨卻要上班！　民眾怒火燒代理縣長

樺加沙才要離開　可能又有新颱風模擬路徑曝

18歲新兵打靶重創「左眼球沒了」　律師提1點喊怪！

樺加沙最近台灣一條紫　花蓮超大豪雨

在英國被撞肩膀！4女突扯她頭髮甩到牆上

遺產「1重要觀念」一票人搞錯！律師：兄弟姊妹繼承多3倍

更多熱門

相關新聞

一早出門風雨超大　台北人崩潰：騎車上班全濕

一早出門風雨超大　台北人崩潰：騎車上班全濕

樺加沙陸上颱風警報已解除，其外圍環流持續影響台灣，花東地區及高屏山區仍有較大雨勢，有北部的網友表示，今天早上出門時風雨交加，家中窗戶出現劇烈震動，但卻沒有放颱風假，騎車上班非常危險。貼文一出，不少網友點頭「真心覺得颱風等級了，出門會被水沖走」、「信義區風雨真的爆幹大」。

樺加沙雨勢強　高寮便道修復5天又沖毀

樺加沙雨勢強　高寮便道修復5天又沖毀

陸預報：樺加沙明登陸廣東沿海　強度將逐漸減弱

陸預報：樺加沙明登陸廣東沿海　強度將逐漸減弱

廣東民眾備戰「樺加沙」 貼玻璃移車...菜市場現搶購人潮

廣東民眾備戰「樺加沙」 貼玻璃移車...菜市場現搶購人潮

彰化「馬路熟客」5鵝寶再出巡 　人車讓出VIP通道

彰化「馬路熟客」5鵝寶再出巡 　人車讓出VIP通道

關鍵字：

氣象氣象雲颱風樺加沙吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面