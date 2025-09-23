角隅流！　樺加沙「大台北颳8-10級強陣風」

▲樺加沙逐漸遠離台灣。（圖／翻攝cyclonicwx）

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風樺加沙今天將逐漸遠離，氣象專家吳聖宇提醒，從苗栗沿海往北一直到大台北盆地內、北海岸、東北角、宜蘭一帶受到角隅流的影響，有強陣風，可達8-10級，晚間才會較為趨緩。

吳聖宇在臉書說，一夜過去，雷達上仍可以看到樺加沙颱風有雙眼牆的特徵，不過外眼牆似乎建立的並不太好，內眼牆還是非常明顯，有可能不會出現置換的過程，而是維持原本的內眼牆重新發展鞏固，外眼牆就逐漸轉化為螺旋雨帶的一部分，順利的話，未來強度將大致維持穩定，或是有再重新略為增強的可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇指出，樺加沙方向上已經轉回西北西，北分量還不大，但未來有逐漸加大的趨勢，北方高壓受到短波槽東移的影響，在今天到周三之間略為東退，幅度不大，但是會讓颱風路徑較為往港澳以南近海接近，最後可能登陸廣東西部沿岸。

吳聖宇表示，預估今天下半天開始到周三一整天對港澳地區影響最大，周四對於廣東西部仍有顯著影響，提醒正在當地的朋友，或是還正要往港澳、廣東西部過去的朋友要特別注意。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

吳聖宇提到，至於台灣這邊來講，颱風已經要開始離開，預估颱風警報今天之內會陸續解除，但外圍環流東南風水氣的影響將會持續今天一整天，花東地區、恆春半島受影響最大，雨量累積應該會頗為可觀，可達豪雨、大豪雨甚至更高等級的降雨。

吳聖宇說，宜蘭、大台北、桃園到北部山區的降雨也不小，宜蘭有豪雨，大台北、桃園跟北部山區有局部大雨；南部受到水氣過山的影響，也會有局部大雨發生，山區則會有局部豪雨；新竹以南平地到中部地區受影響最小，有短暫陣雨機會但雨勢不大。

吳聖宇指出，即使到了周三東南風水氣仍然很多，花東、恆春半島一帶還是會有局部豪雨發生的機會，真正雨勢要明顯減緩可能要等到周四。

吳聖宇提醒，風向轉為東南風，強風區域調整為台灣南北兩端，北邊從苗栗沿海往北一直到大台北盆地內、北海岸、東北角、宜蘭一帶受到角隅流的影響，有強陣風，可達8-10級，晚間才會較為趨緩。

吳聖宇表示，南邊則是包括花蓮以南到台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地，陣風持續較強，今天白天仍有8-10級或以上的陣風機會；另外，就是南部（南高屏）沿海，等到東南風更明顯一些，大約在今天下午到晚間這段期間，也可能出現局部7-9級的強陣風。