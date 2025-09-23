快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

▲樺加沙遠離台灣中。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署持續發布強烈颱風樺加沙海上陸上警報，預計上午8時半解除陸上警報，而今天花蓮縣、台東縣及高雄屏東部分地區停班停課。根據氣象署早上7時最新風雨預報資料，預測5縣市7時至中午12時，風力達停班課標準，包括新北市濱海鄉鎮。

►風力預報達停班課標準地區

新北市濱海鄉鎮（平均風7級、陣風10級）、屏東縣的恆春半島（平均風7級、陣風10級）、台東縣的蘭嶼綠島（平均風7級、陣風10級）、連江縣（平均風7級、陣風10級）、金門縣（平均風7級、陣風10級）。

►雨量預報達停班課標準地區

高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣平地山區、台東縣平地山區。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

►今停班停課地區

花蓮縣：全縣停班停課

台東縣：全縣停班停課



高雄市：那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林5個行政區停班停課；其他行政區正常上班上課。

屏東縣：枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等12鄉鎮停班停課；其他地區正常上班上課。

