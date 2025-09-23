新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

▲目前西北太平洋有樺加沙颱風、浣熊颱風、熱帶擾動92W。（圖／翻攝JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，今天晚間觀察菲律賓東方外海的熱帶擾動92W，有發展為熱帶性低氣壓的趨勢，並於周三、周四有發展為博羅依颱風的趨勢，預估朝呂宋島方向移動的機率高。根據國際命名，若成颱將是今年第20號颱風「博羅依」（Bualoi，泰國提供，指泰式椰奶）。

賈新興說，周三宜花東、彰化以南仍有陣雨，午後新竹以南有局部短暫雨；周四清晨南花蓮、台東、恆春半島仍有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨；周五、周六，清晨於宜花東沿海有零星短暫陣雨，午後竹苗以南山區及臺東有零星短暫陣雨。

▼最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（點圖可放大／翻攝賈新興YouTube）



賈新興指出，周日午後竹苗以南山區有零星短暫雨；下周一午後桃園以南有零星短暫雨；下周二午後西半部、宜蘭有局部短暫陣雨；下周三、下周四午後新竹以南有零星短暫雨。

賈新興提到，今晚觀察菲律賓東方外海的92W，有發展為熱帶性低氣壓的趨勢，並於周三、周四有發展為博羅依颱風的趨勢，預估其路徑朝呂宋島方向移動的機率高；超過5天後預報變動度大，請留意最新預報資訊。