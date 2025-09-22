2024藍白不合「民眾黨一定很後悔」　郝龍斌：爭取勝選最重要

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌昨日與台中市長盧秀燕相約吃米糕時，被問及如何弭平與民眾黨前主席柯文哲的過節，他表示「小恩小怨早就翻頁」，自己去年就聲援柯。郝龍斌今（22日）接受「誰來早餐」網路節目專訪時重申，大家放下彼此的不快，小恩小怨放下來，爭取勝選能贏最重要。2024年藍白不合被民進黨抄家，前主席柯文哲也被羈押多時，相信民眾黨一定後悔這件事。

郝龍斌指出，民進黨有一件事是大家要學習的，就是2020年民進黨總統初選，當初賴清德挑戰蔡英文，真的殺得刀刀見骨，殺完以後還是可以變成搭檔，爭取勝選，「我們不團結，他們團結！」這個就是要大家放下彼此的不快，小恩小怨放下來，爭取勝選能贏最重要。

郝龍斌直言，2024年藍白不合被民進黨抄家，相信民眾黨一定後悔這件事，如果當初藍白合，賴總統不可能用意識形態主張台獨造成兩岸關係的緊張，不可能鬥來鬥去，鬥在野黨、弄大罷免，如果當初6成的民意能執政，這些事情都不會發生。

另，郝龍斌今年6月大罷免期間接受媒體採訪時，被問到柯文哲妻子陳佩琪發起成立司法人權促進會的相關看法，郝當時反問「陳佩琪是誰」，嚇壞一眾媒體。郝龍斌今日解釋，那一天是去幫國民黨立委李彥秀助講，一堆記者突然衝上來，吵吵鬧鬧，「他們講陳什麼，我沒聽清楚，我問的意思是陳要做什麼，後來我支持。」

主持人朱凱翔詢問，當時是沒有想到記者問的是柯文哲夫人陳佩琪？郝龍斌表示，對！後來知道是柯文哲夫人，那要做什麼事情就支持。