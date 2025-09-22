　
政治

找韓國瑜、盧秀燕列黨主席顧問　郝龍斌：2026藍白比民調推人選

▲▼ 登記參選國民黨主席-郝龍斌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲郝龍斌上周登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選將在10月18日登場，候選人、台北市前市長郝龍斌今（22日）接受專訪時承諾，若當選黨主席，將設顧問委員會，由立法院長韓國瑜與國民黨籍六都首長列顧問，採集體領導。他也說，沒有2026就沒有2028，九合一選舉提名時，藍白也將進行黨對黨協商，雙方各推代表，以民調等方式協調，找出最強候選人。

郝龍斌上午接受「誰來早餐」網路政論節目專訪時指出，盧秀燕目前看起來眾望所歸的2028總統候選人，若屆時盧仍是最強、可以徵召她，反之若有其他想法，他以自己的公信力，邀大家坐下來商量，透過公平、公開的機制，共同協商，產生能贏的候選人，找出「總統當選人」。他說，若有兩人想選總統，就會把兩邊人都找來，聽取各自說法，以民調決定，例如雙方與黨中央各擇民調公司，去頭去尾，取中間三家民調等決定出線者。他說，沒有2026就沒有2028，藍白在「九合一」選舉時，也將黨對黨協商，雙方各推代表，以民調等方式協調，找出最強候選人。

郝龍斌認為，2024藍白合破裂，隨著民眾黨前主席柯文哲被羈押，民眾黨事後一定也很後悔，國民黨自己要先團結，不要內鬥內行、殺的刀刀見骨，在野也要維持團結力量。

郝龍斌還說，昨天赴台中與盧秀燕合體品嘗小吃，「我如果當選黨主席，盧秀燕會很高興。她對我很祝福跟贊同。」他更承諾，當選黨主席將成立顧問委員會，初步規劃邀韓國瑜與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政與盧秀燕等藍營六都首長擔任顧問，採集體領導。

指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

郝龍斌：2024藍白不合民眾黨一定很後悔！

郝龍斌：2024藍白不合民眾黨一定很後悔！

國民黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌昨日與台中市長盧秀燕相約吃米糕時，被問及如何弭平與民眾黨前主席柯文哲的過節，他表示「小恩小怨早就翻頁」，自己去年就聲援柯。郝龍斌今（22日）接受「誰來早餐」網路節目專訪時重申，大家放下彼此的不快，小恩小怨放下來，爭取勝選能贏最重要。2024年藍白不合被民進黨抄家，前主席柯文哲也被羈押多時，相信民眾黨一定後悔這件事。

拋黨魁保證　郝：一定把萊爾校長團隊留下來

拋黨魁保證　郝：一定把萊爾校長團隊留下來

分析國民黨主席選舉關鍵變數！　邱毅示警「郝龍斌恐怕過度樂觀」

分析國民黨主席選舉關鍵變數！　邱毅示警「郝龍斌恐怕過度樂觀」

曝雙城論壇延後原因！　藍議員轟：賴政府刻意刁難、限制兩岸交流

曝雙城論壇延後原因！　藍議員轟：賴政府刻意刁難、限制兩岸交流

曾嗆柯文哲圖利！郝龍斌：小恩小怨早翻頁

曾嗆柯文哲圖利！郝龍斌：小恩小怨早翻頁

國民黨郝龍斌韓國瑜盧秀燕黨主席選舉

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

