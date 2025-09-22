找韓國瑜、盧秀燕列黨主席顧問　郝龍斌：2026藍白比民調推人選

▲郝龍斌上周登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選將在10月18日登場，候選人、台北市前市長郝龍斌今（22日）接受專訪時承諾，若當選黨主席，將設顧問委員會，由立法院長韓國瑜與國民黨籍六都首長列顧問，採集體領導。他也說，沒有2026就沒有2028，九合一選舉提名時，藍白也將進行黨對黨協商，雙方各推代表，以民調等方式協調，找出最強候選人。

郝龍斌上午接受「誰來早餐」網路政論節目專訪時指出，盧秀燕目前看起來眾望所歸的2028總統候選人，若屆時盧仍是最強、可以徵召她，反之若有其他想法，他以自己的公信力，邀大家坐下來商量，透過公平、公開的機制，共同協商，產生能贏的候選人，找出「總統當選人」。他說，若有兩人想選總統，就會把兩邊人都找來，聽取各自說法，以民調決定，例如雙方與黨中央各擇民調公司，去頭去尾，取中間三家民調等決定出線者。他說，沒有2026就沒有2028，藍白在「九合一」選舉時，也將黨對黨協商，雙方各推代表，以民調等方式協調，找出最強候選人。

郝龍斌認為，2024藍白合破裂，隨著民眾黨前主席柯文哲被羈押，民眾黨事後一定也很後悔，國民黨自己要先團結，不要內鬥內行、殺的刀刀見骨，在野也要維持團結力量。

郝龍斌還說，昨天赴台中與盧秀燕合體品嘗小吃，「我如果當選黨主席，盧秀燕會很高興。她對我很祝福跟贊同。」他更承諾，當選黨主席將成立顧問委員會，初步規劃邀韓國瑜與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政與盧秀燕等藍營六都首長擔任顧問，採集體領導。