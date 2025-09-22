撕老藍男標籤　郝龍斌稱「萊爾校長」團隊是公共財：一定留下來

▲郝龍斌上周登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉競爭白熱化，台北市前市長郝龍斌登記參選國民黨主席後，黨內掀起「老藍男」的質疑。郝龍斌今（22日）上午接受「誰來早餐」網路節目專訪時表示，現任黨主席朱立倫帶領的新媒體團隊創造「萊爾校長」爆紅，這些年輕人是國民黨公共財，「我當選後會把他們留下來，也會給他們更多資源，把力量發揮到極大，將來有什麼好的地方再繼續補強。」

談到日前與立法院長韓國瑜喝咖啡，對方給予四字「心想事成」鼓勵，郝龍斌說，韓國瑜提醒他在選戰中要注意的事項，韓也經常說國民黨有四隻腳，地方派系、海外黨員、黃復興黨員、自主黨員，要透過國民黨中央凝聚，讓支持度升高。

郝龍斌強調，未來當選黨主席後會「集體領導」，不會靠自己一人做決策，會組顧問委員會，找對選戰有經驗的人組成，不過，他也說集體領導最後拍板的還是黨主席，結果怎樣都會負責。郝龍斌以財劃法來舉例，就會先讓智庫凝聚國民黨看法跟方向，再跟縣市首長溝通協商，之後經由共識凝聚再推動，除了尊重專業，更重要的是培養向心力。

郝龍斌說，將來黨務工作是三角形，包括縣市、立院黨團、議會黨團，後勤部隊是黨中央跟智庫，自己是全方位的主席，現在選黨主席不是選立委，口才很好、很會針鋒相對，黨主席是需要執行力，怎樣把事情做成最重要，不是講了大家爽就好，所有戰將團結一起，讓一加一大於二，成事、能贏才是戰力。

主持人朱凱翔問到一個月三千萬的黨務經費，是否會讓人頭痛？郝龍斌則笑說，很多人勸進他出來選黨主席，對方都有給予保證，「我對國民黨、對國家有期許，都有足夠信任了。」