　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

撕老藍男標籤　郝龍斌稱「萊爾校長」團隊是公共財：一定留下來

▲▼ 登記參選國民黨主席-郝龍斌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲郝龍斌上周登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉競爭白熱化，台北市前市長郝龍斌登記參選國民黨主席後，黨內掀起「老藍男」的質疑。郝龍斌今（22日）上午接受「誰來早餐」網路節目專訪時表示，現任黨主席朱立倫帶領的新媒體團隊創造「萊爾校長」爆紅，這些年輕人是國民黨公共財，「我當選後會把他們留下來，也會給他們更多資源，把力量發揮到極大，將來有什麼好的地方再繼續補強。」

談到日前與立法院長韓國瑜喝咖啡，對方給予四字「心想事成」鼓勵，郝龍斌說，韓國瑜提醒他在選戰中要注意的事項，韓也經常說國民黨有四隻腳，地方派系、海外黨員、黃復興黨員、自主黨員，要透過國民黨中央凝聚，讓支持度升高。

郝龍斌強調，未來當選黨主席後會「集體領導」，不會靠自己一人做決策，會組顧問委員會，找對選戰有經驗的人組成，不過，他也說集體領導最後拍板的還是黨主席，結果怎樣都會負責。郝龍斌以財劃法來舉例，就會先讓智庫凝聚國民黨看法跟方向，再跟縣市首長溝通協商，之後經由共識凝聚再推動，除了尊重專業，更重要的是培養向心力。

郝龍斌說，將來黨務工作是三角形，包括縣市、立院黨團、議會黨團，後勤部隊是黨中央跟智庫，自己是全方位的主席，現在選黨主席不是選立委，口才很好、很會針鋒相對，黨主席是需要執行力，怎樣把事情做成最重要，不是講了大家爽就好，所有戰將團結一起，讓一加一大於二，成事、能贏才是戰力。

主持人朱凱翔問到一個月三千萬的黨務經費，是否會讓人頭痛？郝龍斌則笑說，很多人勸進他出來選黨主席，對方都有給予保證，「我對國民黨、對國家有期許，都有足夠信任了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

9家虛擬資產公司過關！　金管會公告完成新版洗錢防制登記

小S入圍金鐘獎：想打給大S　王偉忠公開「私下通話內容」曝她現況

指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

浙大學霸教授遭查！身家有131億元　掌特種芯片「臻鐳」科技公司

《蜘蛛人》拍一半爆意外！湯姆霍蘭德撞擊頭部急送醫　醫證實腦震盪

拒認台灣護照！春秋航空：堅持一個中國原則

公廁馬桶驚見「海魚被放生」！釣客痛罵：誰會把生命丟這裡？

2025秋冬流行4趨勢！新老錢風、雕塑感輪廓強勢回歸

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

政治熱門新聞

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

點名黃國昌、徐巧芯回應　王義川喊抓到偷拍者了：台灣政治史醜聞

雙城論壇突喊卡　陸委會：我們也很意外

陳佩琪爆柯文哲疑染HPV！　他指違反醫生倫理：柯同意公開嗎

周一颱風假？北市估樺加沙陸警機率　降雨高峰時間曝光

蘭女學生發與總統合照遭網出征　學者嘆：台灣網路被大量滲透分化

曝雙城論壇延後原因！　藍議員轟：賴政府刻意刁難、限制兩岸交流

快訊／9月雙城論壇確定延後　北市府：兩岸越是艱困越要穩健交流

「被關一年自然免疫下降」　陳佩琪談柯文哲病況：他身體承受不了

「能平安退伍我心懷感恩」　江啟臣憶蛙兵軍旅：要用智慧維護和平

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

李四川：拆公館圓環「可提前9月底完成」

淡江大橋商標權惹議　新北：只能說「歡迎來那座不能說名字的橋」？

更多熱門

相關新聞

郝龍斌：2024藍白不合民眾黨一定很後悔！

郝龍斌：2024藍白不合民眾黨一定很後悔！

國民黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌昨日與台中市長盧秀燕相約吃米糕時，被問及如何弭平與民眾黨前主席柯文哲的過節，他表示「小恩小怨早就翻頁」，自己去年就聲援柯。郝龍斌今（22日）接受「誰來早餐」網路節目專訪時重申，大家放下彼此的不快，小恩小怨放下來，爭取勝選能贏最重要。2024年藍白不合被民進黨抄家，前主席柯文哲也被羈押多時，相信民眾黨一定後悔這件事。

找韓國瑜列黨主席顧問　郝：2026藍白比民調

找韓國瑜列黨主席顧問　郝：2026藍白比民調

分析國民黨主席選舉關鍵變數！　邱毅示警「郝龍斌恐怕過度樂觀」

分析國民黨主席選舉關鍵變數！　邱毅示警「郝龍斌恐怕過度樂觀」

曝雙城論壇延後原因！　藍議員轟：賴政府刻意刁難、限制兩岸交流

曝雙城論壇延後原因！　藍議員轟：賴政府刻意刁難、限制兩岸交流

曾嗆柯文哲圖利！郝龍斌：小恩小怨早翻頁

曾嗆柯文哲圖利！郝龍斌：小恩小怨早翻頁

關鍵字：

國民黨黨主席選舉郝龍斌盧秀燕萊爾校長

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面