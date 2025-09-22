分析國民黨主席選舉關鍵變數！　邱毅示警「郝龍斌恐怕過度樂觀」





▲國民黨主席候選人左起鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日舉行，共計有6位候選人符合參選資格。對此，前立委邱毅今(22日)分析認為，這次選舉，形成保守派與改革派角力，保守派以朱趙郝為代表，現在前中廣董事長趙少康的攻擊，反倒使張亞中獲得一搏的空間，而卓伯源把握機會，一場抗議，躍上檯面。他強調，這次選票裡，自主性黨員比例增加，估計至少佔了一半，因此，前台北市長郝龍斌自以為掌握地方派系及軍系，就可穩操勝券的想法，恐怕過度樂觀。

邱毅稍早發文表示，國民黨主席之爭已進入深水區，未來的競爭態勢會更激烈，趙少康自認是選戰的操盤高手，為郝龍斌操盤，勝算十拿九穩，正因為如此，趙少康才失策的要郝龍斌拒絕參加中天辯論，後來，又在自己主持的節目大罵張亞中，並拒絕邀請張亞中上節目公開辯論。

邱毅認為，雖然有人指趙少康是「項莊舞劍，意在沛公」，罵的是張亞中，劍指的是鄭麗文，但這是把問題想複雜了，自己看那天趙少康情緒已有失控，再加上沈富雄在一旁撩撥，真被激怒了。

邱毅說，不過，當天這麼一鬧，張亞中聲勢提高，反成了最大受益者，鄭麗文間接吸引了反郝選票流向，也是受益者。反倒是趙少康力挺的郝龍斌，成了大輸家，真是愛之適足以害之。

接著，邱毅提到，週六辯論那天，卓伯源到現場抗議，並與工作人員發生衝突，中天那天的危機處理確實不當，理應邀請卓伯源入席參加辯論，正好填補了郝龍斌未出席的缺憾，同時撤掉人形立牌這種侮辱人的做法，會使得首場辯論的評價更高。

邱毅說，不過，中天沒這麼做，現場的抗議衝突，反拉抬了卓伯源的行情，郝龍斌出面替卓伯源說話，希望下次辯論也能邀請卓伯源出席，倒顯得落落大方與厚道特色。不過，郝龍斌自己受邀沒出席，卻為未受邀想出席的卓伯源說話，是利是弊，留給大家討論。

邱毅說，卓伯源下一招，自己猜想會控告中天「意圖使人不當選」，這一來又惹出法律戰，有了爭議，就有聲量，就有逆轉的希望，卓伯源是選戰老將，他一定也在這樣籌畫著。

邱毅直言，這次黨主席之爭，與上次大不同，上一次是擁朱派與反朱派之爭，張亞中本來完全被邊緣化，但一席「朱立倫是美國線民」的指控，使張亞中成為反朱派的核心，若非洪秀柱在關鍵時刻重批張亞中、傅崐萁拉地方派系相助朱立倫，那一戰，張亞中就贏了。

邱毅認為，不過，機會就那麼一次，這次黨主席選舉，也形成保守派與改革派的角力。保守派以朱趙郝為代表，由郝龍斌代表參選，改革派裡鄭麗文異軍突起，聲勢最大，羅智強也有實力，張亞中的處境則是艱難。

邱毅分析，但現在趙少康的攻擊，反倒使張亞中獲得一搏的空間，如果掌握的好，這就是生機，有得就有失，而卓伯源把握機會，一場抗議，成功躍上檯面，改革派形成鄭麗文、張亞中、羅智強、卓伯源相爭的局面。

最後，邱毅強調，不過，這次選票裡，自主性黨員的比例增加，估計至少佔了一半。因此，趙少康和郝龍斌，自以為掌握地方派系及軍系，就可穩操勝券的想法，恐怕是過度樂觀。

▼郝龍斌登記參選國民黨主席，趙少康陪同。（圖／記者林敬旻攝）

