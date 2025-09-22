曝雙城論壇延後原因！　藍議員轟：賴政府刻意刁難、限制兩岸交流

記者郭運興／台北報導

台北市政府今（22日）表示，本屆雙城論壇原規劃於9月舉行，惟評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，決定不在9月辦理。對此，國民黨台北市議員詹為元指出，星期四就要出發的行程，現在卻要北市府「搖尾乞憐」陸委會趕快核定行程，中央政府

▲今年雙城論壇確定延後。（圖／ETtoday攝影中心攝）

遲遲不給定案，不就是刻意刁難嗎？民進黨不願兩岸交流，為什麼要限制其他人的交流？

詹為元表示，雙城論壇在9月25號就要登場了，星期四就要出發的行程，現在卻要台北市政府「搖尾乞憐」陸委會趕快核定行程。

詹為元表示，兩岸工作是對等尊嚴的，我們自己的準備工作也要完整確定，但陸委會遲遲不核定行程，請問該怎麼好好的做好雙城論壇？

詹為元指出，而台北與上海兩座城市之間要簽訂的MOU，也不影響國家安全，只是促進城市之間的交流與治理。

詹為元直言，但中央政府也是遲遲不給內容是否可以的定案，這不就是刻意的刁難台北市政府嗎？

最後，詹為元強調，民進黨不做國民黨來做，賴清德不做蔣萬安來做，但民進黨刻意的刁難兩岸之間的交流，難道是希望兩岸之間越來越不信任，刻意增加衝突的風險嗎？

▼國民黨台北市議員詹為元。（圖／記者林敬旻攝）