政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「被關一年自然免疫下降」　陳佩琪談柯文哲病況：他身體承受不了

▲台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

▲北院5日裁定柯文哲7000萬交保，在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見一年，日前以7000萬交保，但其妻陳佩琪近日指出，柯的臀部兩側出現對稱的大型傷口，疑似因馬桶清潔不良等疑感染HPV（人類乳突病毒），引發討論。陳佩琪今（22日）表示，先生被關押、禁見一年， 少跟人群接觸，久了自然免疫功能下降，且他本就有嚴重過敏體質，感冒症狀會比一般人更嚴重，現在得帶狀泡疹，再也不敢用類固醇。對於家裡訊號不良，陳佩琪更說，「我們也不知要如何改善，再這樣下去先生身體真的會承受不了」。

陳佩琪22日上午在臉書表示，前些日子監控中心都在清晨3、4、5時打電話查行蹤，今天換成清晨6時，可能是想湊個整數吧，「以我們這種年紀，清晨被叫醒後，大概再也睡不著了」，所以她把主婦晨間該做的例行事項都做完一遍了，反正閒來沒事，騰些時間寫寫臉書和大家分享一下生活。

陳佩琪說，新冠解封後， 醫界都在討論「免疫負債」（immunity debt）現象，這幾天她終於感受到威力了，先生被關押、禁見一年， 少跟人群接觸，就如同新冠流行時的封閉狀態，久了自然免疫功能下降，出來這幾天不但得了帶狀泡疹，又合併嚴重重感冒，整天昏昏沉沉的，除在書房看卷宗外，不然就是在距離1-2公尺的床上躺著休息。

陳佩琪表示，「我們不敢關窗吹冷氣（怕收訊不良），這幾天也押著他多休息，除了曾有一次騎Ubike出門和律師討論案情外，其餘時間都待在家中，也不知道為何清晨就會收訊不良，睡眠老被打斷，感冒沒得休息， 感覺他症狀更嚴重了」。

陳佩琪說，柯文哲本就有嚴重過敏體質， 一感冒就合併「Hyperactive Airway」發作， 感冒症狀會比一般人更嚴重，過去還敢給些短時間、大量類固醇使用， 現在得帶狀泡疹，再也不敢用類固醇了， 只能用欣流之類的，希望他能快點好起來，不然明天又要出庭了。

陳佩琪也說，昨晚監控中心是在晚上八時打點話常規查詢，不久前則是在清晨3、4、5時因訊號不良、有落跑嫌疑而查詢， 今天則改成6時打電話來查行蹤，謝謝朋友的關心和建議， 家裡是從不緊閉門窗吹冷氣， 室內也加裝了強波器， 但不知為何就是會在清晨、人在家中睡時收訊不良，「我們也不知要如何改善，再這樣下去先生身體真的會承受不了」。

關鍵字：

柯文哲陳佩琪民眾黨京華城案羈押禁見HPV

