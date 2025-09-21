　
國際

下山誤入死亡冰川！美科技CEO墜900m慘死　曾任阿根廷政府顧問

▲▼阿根廷籍科技公司共同創辦人、前CEO特拉維薩諾（ Matías Travizano）。（圖／翻攝自X）

▲阿根廷籍科技公司共同創辦人、前CEO特拉維薩諾（ Matías Travizano）。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州北部夏斯塔山（Mt. Shasta）驚傳意外！阿根廷籍科技公司共同創辦人、前CEO特拉維薩諾（ Matías Travizano）在下山途中失足，從約914公尺高處墜落，最終喪命，享年45歲。

根據《紐約郵報》報導，錫斯基尤郡（Siskiyou County）警長辦公室指出，特拉維薩諾9月12日成功登上海拔約4317公尺的夏斯塔山頂，隨後沿著清溪步道（Clear Creek Trail）下山，途中結識兩名陌生攀登者。

沒想到特拉維薩諾卻脫離路線，與其中一人誤闖進海拔約4115公尺的溫頓冰川（Wintun Glacier），地勢陡峭、布滿冰雪與碎石。

警方指出，兩人嘗試以「受控滑行」方式脫困，但特拉維薩諾失控，撞上約91公尺下方的巨石，當場昏迷長達10分鐘。儘管恢復意識後仍有生命跡象，他再次滑落，最終跌落懸崖。

加州公路巡警（California Highway Patrol）出動直升機，最後在海拔約3109公尺處找到特拉維薩諾遺體。

警方提醒，清溪步道雖被視為夏斯塔山相對安全的路線，但天候不佳時仍可能讓人迷失方向，一旦偏離路線，極易誤入灰溪（Ash Creek）或泥溪（Mud Creek）等險峻地區，事故風險大增。

特拉維薩諾受過物理學專業訓練，其創辦的數據分析公司GranData總部設於舊金山。他2024年更受阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）任命為政府顧問，並協助規劃米雷伊首次矽谷之行，當時還曾與米雷伊及蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）合影。

09/20 全台詐欺最新數據

下山誤入死亡冰川！美科技CEO墜900m慘死　曾任阿根廷政府顧問

【被收回的LINE還是能讀】果粉一招破解：叫Siri唸出對方收回的訊息

