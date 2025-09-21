H-1B簽證費暴漲300萬　白宮澄清：僅適用新申請人

▲川普無預警調漲H-1B科技簽證申請費。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國白宮官員20日出面澄清，H-1B工作簽證申請費用調漲至10萬美元（約新台幣300萬元）的新規定，將於明天正式生效，但僅針對首次申請者，不會影響已持有效簽證再入境的專才或續簽人士。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）19日晚間簽署行政命令，將H-1B簽證費用大幅提高。印度全國軟體與服務業協會（NASSCOM）隨即警告，此舉恐嚴重干擾印度科技業者向美國輸送專業人力的全球業務。

雖然美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）先前稱這筆費用為「年費」，但白宮官員強調，新規定其實是一次性的收費，僅在申請階段繳交。

新政宣布後，美國科技業內部也傳出憂慮。根據路透社取得的內部信件，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）以及Google母公司Alphabet等科技巨頭，已提醒部分持H-1B簽證員工暫時留在美國，以避免未來出入境帶來風險。

印度方面也迅速回應。根據美聯社，印度外交部20日表示，政府正密切研究這項新措施的影響，並指出「恐對許多家庭造成連帶衝擊，帶來人道問題」，呼籲美方務必審慎處理。

目前統計顯示，超過7成的H-1B簽證持有人來自印度，因此這項新規特別引起印度產業界與政府的高度關注。