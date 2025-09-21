川普突襲H-1B簽證！　上海飛夏威夷機票「半小時飆漲4.5倍」　

▲H-1B簽證新政，衝擊外籍人才。圖為休士頓喬治·布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport ）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普簽署行政命令，將高科技人才使用的H-1B工作簽證費用大幅提高至每年10萬美元（約新台幣302萬元）。許多持有簽證、但目前暫時返鄉的中國公民，紛紛搶購機票趕回美國，上海飛往夏威夷的票價，甚至在半小時內翻漲將近4.5倍，即使身處美國境內的H-1B持有者，也面臨不敢出境的困境。

中國《紅星新聞》報導，Alex剛飛抵上海，原本計畫停留一周，看見新聞後「當機立斷買了上海飛洛杉磯的機票」。他透露，搶購時機票價格僅3800元人民幣（約新台幣1.6萬元），半小時後飆漲至1.7萬人民幣（約新台幣7.2萬元），短短30分鐘漲幅近4.5倍。

《紅星新聞》記者查詢發現，20日晚間上海赴洛杉磯直飛航班已售罄，僅剩飛行時間超過24小時的轉機班次。另一間中國媒體《第一財經》指出，上海飛夏威夷航班原本僅約4000、5000人民幣，卻在幾小時內上漲數千元，因為夏威夷是距離上海最近的美國領土，不少人希望盡快趕回美國境內，再想辦法轉機。

▲根據中國機票查詢網站，上海飛往檀香山（中國譯為火奴魯魯）機票飆漲。（圖／翻攝微博）



另一方面，美國多間企業人資（HR）部門也於當地時間19日晚間緊急發送郵件，要求外籍員工切勿離境，以免影響重新申請簽證及入境能力。

目前人在美國的韋先生形容「感覺真被困在美國了」，原本明後天要出境的朋友都被迫取消行程，律師也強烈建議「所有在美國境外的簽證持有者周一（9月22日）之前返回美國」。他擔心，許多在境外旅遊探親的H-1B持有者無法返國，很可能丟掉工作。

另一名簽證持有者指出，「這實際上就是『H-1B旅行禁令』，中國人的H-1B簽證每年過期一次，若要旅行、出差或探親，每年重新簽證入境時都需雇主支付10萬美元。」