投6000份履歷「連麥當勞也不要」　男電腦科學系畢業找不到工作

▲男投近6000份履歷卻只獲得13次面試機會，就連麥當勞都不錄取他。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

曾經光鮮亮麗的科技業大量裁員，根據統計，2024年有551間科技公司砍人，超過15萬名科技業員工丟飯碗。在美國，奧勒岡州立大學電腦科學系畢業生泰勒（Zach Taylor）投近6000份履歷卻只獲得13次面試機會，找不到工作，就連麥當勞都不錄取他，理由是缺乏經驗，直呼「這是我所經歷過最令人沮喪的事情之一」。

Moneywise報導，泰勒的狀況並非個案，根據裁員追蹤網站Layoffs.fyi統計，2024年共551家科技企業裁掉超過15萬名員工，2025年至今已有199間科技公司裁員8.8萬多人。除了大型企業亞馬遜、Google、Meta、微軟等砍人，規模較小的科技公司、重度依賴科技的企業也在裁員。更殘酷的是，有公司正用AI取代當初開發AI技術的工程師。

紐約時報指出，許多主攻程式設計的畢業生已經找不太到年薪16.5萬美元（約新台幣499萬元）的工作，在針對超過150名公私立大學畢業生進行調查後發現，部份的人應徵數百甚至上千個職位都石沉大海。普渡大學電腦科學畢業生米甚拉（Manasi Mishra）透過TikTok抱怨，唯一約到的面試是連鎖速食店Chipotle。

報導提到，根據紐約聯邦準備銀行數據，2025年第二季大學畢業生的失業率落在5.3%，但電腦科學系的畢業生還面臨另外一大課題，那就是時機點不佳，許多學校才剛開始訓練學生使用AI編碼工具。

勞工統計局預測，2033年電腦相關職缺仍將持續成長，但不同的是，這些職位需具備專業相關知識，例如網路安全、雲端運算等，並非一般程式設計技能。

報導稱，這並不代表畢業生要重返校園進修，其中一種解方是取得微型證書，這是一種針對特定能力的短小精悍且以技能為導向的課程。根據Indeed Hiring Lab一份報告，雖然學歷要求不太可能完全消失，但對「技能優先」招聘方式日益增長的支持是個明確訊號，告訴工作者無論其教育程度如何，都應該投資技能。