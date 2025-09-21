不只科技業！美H-1B簽證費暴漲　律師「點名3產業」也成重災戶

▲川普無預警調漲H-1B科技簽證申請費。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國白宮突襲宣布H-1B簽證費用將調漲至10萬美元（約台幣300萬元），引發移民律師與企業界一片恐慌。專家指出，除了科技業勢必受到衝擊外，醫療、科學研究與生技產業同樣難以倖免。

根據《商業內幕》報導，白宮19日傍晚發布行政命令，規定H-1B申請人需繳交10萬美元費用。由於命令措辭模糊，律師們紛紛建議客戶趕在週日新規生效前返美，以免受影響。雖然白宮官員與新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）隔日澄清，費用僅適用「新申請人」，現有簽證持有人不受影響，但外界仍充斥不安。

奧斯汀（Austin）移民律師芬克曼（Jason Finkelman）直言，「各種狀況下的雇主現在都很恐慌。」他說，除了建議客戶在週日前回美國，他幾乎沒辦法提供更具體的建議，「這種模糊的行政命令，只會帶來混亂和不安。」

芬克曼預料這項命令會面臨法律挑戰。但同時，他也提到，美國最高法院之前的判決，讓法官更難對全國範圍下禁令，這可能會讓反對者想推翻命令變得更棘手。

他補充說，雇主也在詢問這10萬美元要用什麼方式繳納？如果命令之後被撤銷，公司能不能拿回這筆錢，「答案是──我沒有答案。因為根本沒有清楚的指引。」

加州奧康律師事務所（Alcorn Law）創辦人奧康（Sophie Alcorn）表示，小公司和新創恐怕會被這筆10萬美元壓垮，因為對他們來說太昂貴；相比之下，大型科技公司可能還能吸收這筆成本，「這會形成一種分化，大公司花錢就能請到想要的人才；但小型、中型企業和新創就很難負擔。」

▲除了科技業之外，醫療人員、專業研究與生技產業同樣會面臨嚴峻挑戰。（圖／達志影像／美聯社）



紐約律師拉巴爾（Peter Rahbar）提醒，即便是科技巨頭，也可能因成本太高而減少聘僱，甚至將工作外移海外，「美國沒有足夠的人才能提供這些專業，公司最後就會去別的國家找人。」

他強調，除了科技業之外，醫療人員、專業研究與生技產業同樣會面臨嚴峻挑戰，因為雇主不一定願意為年薪不到10萬美元的醫護人員支付同等金額的簽證費。

根據美國移民局（USCIS）數據，醫療人員在2024財年的H-1B核准案中佔4％，專業、科學與技術服務則高達48％。

波士頓（Boston）律師傅斯特（Shaun Foster）更憂心，這筆費用將重創當地以科學研究和生技為主的經濟命脈。他說，「這不只是金額問題，對許多產業來說都是翻天覆地的改變。」

華府律師弗雷斯科（Leon Fresco）也批評命令用詞含糊，導致雇主根本不清楚該如何應對，「問題就在這裡：措辭非常模糊。」

隨著川普（Donald Trump）強調新政目的在於「保障美國勞工」，美國企業界卻陷入焦慮，擔憂高額成本將讓人才流向海外，進一步動搖美國的競爭力。