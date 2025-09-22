　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

中國有一名「賣水哥」，在演唱會場外潛伏16小時等待，卻不是為了一睹偶像風采。（圖／翻攝自網易新聞）

▲「賣水哥」在演唱會場外潛伏16小時等待，卻不是為了一睹偶像風采。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

天王周杰倫近日在大陸濟南舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，門票一票難求。不料大陸有一名40歲男子，提早16小時潛伏等待，寧願餓肚子，躲過人臉+身分證+電子票「三重安檢」進場，卻不是為了一睹風采，而是為了賣水賺錢，讓大批網友都笑翻，封他為「賣水哥」，也為他的行為感到讚嘆不已。

綜合陸媒報導，「賣水哥」是沒有買票進場的，因為周杰倫演唱會門票很貴，他花錢買票進來賣水，肯定會虧本，因此一大早就在體育中心等著，再趁機偷偷混進去，一瓶賣5元人民幣（約新台幣21元），比館內一瓶10元人民幣還便宜，賣完就閃人。

有網友曬出照片，顯示「賣水哥」是翻牆進去的，甚至有人發現，他從幾年前開始，就出現在各地的音樂節，以及各明星的演唱會上。有網友去年在福州看周杰倫就遇到「賣水哥」，隔天到北京看五月天演唱會，沒想到「賣水哥」也在現場。

賣水哥翻牆進去會場。（圖／翻攝自網易新聞）

▲賣水哥翻牆進去會場。（圖／翻攝自網易新聞）

更神奇的是，「賣水哥」在某次音樂節上，被保全帶離現場，但過了幾個小時，人又出現了。許多網友感到佩服，搶不到票的人願意花錢請他「指路」，但本人拒絕了，「我只想一心一意賣礦泉水，我可不做黃牛，抓到了很麻煩的」，很有自己的一套原則。

消息曝光後，掀起熱烈討論，大家都不禁讚嘆：「太牛了吧，不愧是他」、「真的好厲害啊」、「這哥太有生存智慧」、「他如何進去的」、「真的瘋狂啊」、「優秀的人永遠都有方法成功」。

延伸閱讀
資深八點檔男星驚傳陳屍家中　警消破門他已明顯死亡
薪水33K「每週1天遠距」她猶豫要不要繼續？　網友看這學歷：妳值得更好
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

公廁馬桶驚見「海魚被放生」！釣客痛罵：誰會把生命丟這裡？

2025秋冬流行4趨勢！新老錢風、雕塑感輪廓強勢回歸

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

20米長LABUBU、哆啦A夢4氣偶降臨香港！奶昔大哥掀回憶殺

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

大陸熱門新聞

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

她驚見爸爸花2200萬買保健品崩潰：一定被洗腦

外出吃飯「餐具熱水燙一下」殺菌？專家搖頭

傳說20年現身了！「殲-6無人機」顛覆未來戰場

陸學者：川普關稅政策打掉中國競爭對手

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」！身份曝網跪了

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國

上海將建雷射核融合發電站　2045年營運「電價只有美國一半」

獨／雙城論壇為何延期　動物防疫卡關！北市府不想走過場

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲 範圍面積比全省還大

更多熱門

相關新聞

台南「鴻品牛肉湯」盤讓藏內幕！老闆欠債神隱

台南「鴻品牛肉湯」盤讓藏內幕！老闆欠債神隱

曾三度入圍「500碗」殊榮的知名店家台南「鴻品牛肉湯」市府店於今年7月突然宣布停業並盤讓，成了許多饕客心底的痛。負責人張志宏說，因為人手長期不足，才會做出此決定。不料遭員工踢爆，鴻品牛肉湯市府店會有這般下場，竟是因為張志宏經營不善，並長期拖欠薪資所致，如今加上資遣費，其所欠下的金額已高達百萬。

每月存3千變百萬富翁？「1習慣」不改晚年變惡夢

每月存3千變百萬富翁？「1習慣」不改晚年變惡夢

老公睡到一半突「揮拳大叫」！醫：恐是失智前兆

老公睡到一半突「揮拳大叫」！醫：恐是失智前兆

堅持自煮「壞膽固醇竟飆高3倍」！她急作1改變救命

堅持自煮「壞膽固醇竟飆高3倍」！她急作1改變救命

高雄鱸魚麵線驚見「螞蟻湯」　她噁吐：又肥又大

高雄鱸魚麵線驚見「螞蟻湯」　她噁吐：又肥又大

關鍵字：

賣水哥周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面