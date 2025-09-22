他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

▲「賣水哥」在演唱會場外潛伏16小時等待，卻不是為了一睹偶像風采。（圖／翻攝自網易新聞）

天王周杰倫近日在大陸濟南舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，門票一票難求。不料大陸有一名40歲男子，提早16小時潛伏等待，寧願餓肚子，躲過人臉+身分證+電子票「三重安檢」進場，卻不是為了一睹風采，而是為了賣水賺錢，讓大批網友都笑翻，封他為「賣水哥」，也為他的行為感到讚嘆不已。

綜合陸媒報導，「賣水哥」是沒有買票進場的，因為周杰倫演唱會門票很貴，他花錢買票進來賣水，肯定會虧本，因此一大早就在體育中心等著，再趁機偷偷混進去，一瓶賣5元人民幣（約新台幣21元），比館內一瓶10元人民幣還便宜，賣完就閃人。

有網友曬出照片，顯示「賣水哥」是翻牆進去的，甚至有人發現，他從幾年前開始，就出現在各地的音樂節，以及各明星的演唱會上。有網友去年在福州看周杰倫就遇到「賣水哥」，隔天到北京看五月天演唱會，沒想到「賣水哥」也在現場。

▲賣水哥翻牆進去會場。（圖／翻攝自網易新聞）

更神奇的是，「賣水哥」在某次音樂節上，被保全帶離現場，但過了幾個小時，人又出現了。許多網友感到佩服，搶不到票的人願意花錢請他「指路」，但本人拒絕了，「我只想一心一意賣礦泉水，我可不做黃牛，抓到了很麻煩的」，很有自己的一套原則。

消息曝光後，掀起熱烈討論，大家都不禁讚嘆：「太牛了吧，不愧是他」、「真的好厲害啊」、「這哥太有生存智慧」、「他如何進去的」、「真的瘋狂啊」、「優秀的人永遠都有方法成功」。

