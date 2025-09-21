堅持自煮、吃清淡「壞膽固醇竟飆高3倍」！她急作「1改變」救命

▲不少人認為自煮較健康。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

隨著養生意識抬頭，越來越多人開始從外食轉向自煮，卻有些人未注意「自己究竟吃進什麼油」，反而造成身體負擔。腎臟科醫師洪永祥就分享，一名55歲女子雖堅持自煮、吃得清淡、有運動習慣，血糖、血壓卻都不穩定，壞膽固醇更飆高3倍，直到她將一般調和油換成橄欖油，才終於讓數值恢復正常。

洪永祥在節目《小宇宙大爆發》說到，以往民眾會認為，外食容易吃到不好的油，卻有一位患有糖尿病的55歲女子，平常不吃外食，都是自己煮，也有運動習慣，膽固醇卻愈來愈高，低密度膽固醇（壞膽固醇）來到210 mg/dL（建議值為70mg/dL），且腎絲球過濾率從55分掉到35分，血糖、血壓也控制不佳。

▲洪永祥示警，一般調和油「飽和油脂」可能太高，進入身體後不容易被代謝掉。（示意圖／翻攝自photoAC）

洪永祥進一步詢問該患者，是否有亂吃、習慣外食、喜歡吃西點麵包等等，對方卻表示自己很努力在控制飲食，堅持親自烹調，盡量吃清淡。經過3個月後，該患者腎絲球過濾率突然恢復了，低密度膽固醇也降到70mg/dL以下。

對此，該患者透露，在這期間她其實換掉了家中的烹飪油。洪永祥則指出，該患者原先用的是一般的調和油，飽和油脂可能太高，但換成橄欖油後，該患者整個身體數值就變好了。

洪永祥也說明，飽和油脂耐高溫、發煙點高，進入身體後不容易被代謝掉，因此會建議民眾以不飽和油脂為主，才會比較健康。

洪永祥提醒，以家庭用油來說，橄欖油是可以拿來熱炒的，但挑選時應注意是較優質、可信賴的品牌，切勿貪小便宜，最好選擇「特級冷壓初榨橄欖油」為佳，「一顆橄欖榨不了多少油，所以一瓶500 cc橄欖油，事實上是要很多很多的橄欖！」

