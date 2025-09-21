一口一隻！高雄鱸魚麵線驚見「螞蟻湯」　她噁吐：又肥又大

▲民眾半夜叫外送，卻喝了一碗螞蟻湯。（圖／翻攝自Threads @bug111833）

高雄一名消費者透過外送平台訂購鮮魚湯麵，打開蓋子卻驚見「螞蟻漂浮」的誇張場景。她起初只看到1、2隻黑色螞蟻，還試著忍耐繼續吃，但吃到一半竟數到多達8隻，瞬間反胃，直喊「到底誰受得了！」事後她在社群Threads發文分享，並申請退款，也希望主管機關介入處理。

消費者劉小姐回憶，當晚因肚子餓點了鱸魚麵線，湯頭、麵條與魚肉都是白色調，黑色螞蟻漂浮其中特別顯眼，「一口一隻，真的不想再撈了。」她說螞蟻明顯肥大，整碗湯讓人噁心得難以下嚥。她慶幸是透過外送平台下單，至少獲得退款補償，但同時質疑店家環境究竟有多糟，才會端出這樣的餐點。

事件曝光後，不少民眾翻查該店Google評論，發現早有人抱怨海產粥顏色異常、外送餐具破損，甚至有人目擊老闆炒菜時湯匙掉到地上卻沒清洗就繼續使用。這些累積的負評，再加上「螞蟻湯」風波，讓外界對店家的食安疑慮更加升高。

對此，根據《知新聞》報導，高雄市衛生局接獲檢舉後，立即派員前往左營區涉事店家稽查。雖然現場湯品未再發現螞蟻，但在作業區的糖罐旁查獲病媒蹤跡，依《食品安全衛生管理法》先行開罰3萬元以上、最高可達300萬元。衛生局進一步檢查又揪出10項缺失，要求限期改善，否則還會面臨6萬元以上、最高2億元的重罰。

衛生局檢查報告列出多項問題，包括業者登錄資料未依規定更新、僅自行投藥卻未委託合格病媒公司防治、作業區未保持清潔、食材未覆蓋、冷凍設備髒汙、缺乏溫度記錄表、沒有張貼洗手掛圖、器具未防止交叉汙染，人員著裝不符規範，現場也無法提供體檢證明與產品責任險資料。這些缺失必須限期改善，否則處分會更嚴厲。

